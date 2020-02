De eerste update voor de Samsung Galaxy S20 Ultra rolt nu uit. Die update brengt verbeteringen voor de camera’s van het toptoestel. Ook is de beveiligingsupdate van maart al toegevoegd. In Nederland ontvangen de eerste gebruikers het toestel op 13 maart.

Eerste update voor Samsung Galaxy S20 Ultra

De eerste update rolt nu uit voor de Samsung Galaxy S20 Ultra. Dat toestel is samen met de normale S20 en S20 Plus gepresenteerd op 11 februari. Voor nu gaat het wel alleen om toestellen van Zuid-Koreaanse gebruikers.

Volgens TizenHelp is de update 418MB groot en brengt deze verbeteringen voor de camera’s van het toptoestel. Daarbij is onder andere de autofocus aangepakt. Dat zorgt ervoor dat de camera’s automatisch focussen op te fotograferen objecten, zodat de kiekjes die je maakt scherp zijn. Ook de flitser en de werking daarvan is door de update aangepast, voor nog betere resultaten.

Tot slot is de beveiligingspatch van maart al toegevoegd, waarmee de fabrikant Google weer aftroeft qua snelheid. De update moet de komende dagen ook verschijnen voor Galaxy S20 Ultra-gebruikers in andere regio’s. Ook wordt verwacht dat de update binnenkort naar de normale Galaxy S20 en S20 Plus wordt gebracht.

In Nederland zijn de toestellen nog niet verkrijgbaar, maar een Galaxy S20 pre-order plaatsen kan al wel. Als je nu een bestelling plaatst, heb je jouw toestel op 13 maart in huis.

Het nieuwe trio van Galaxy S20-toestellen van Samsung zijn alle drie voorzien van een amoled-scherm met hoge resolutie en high-end hardware. Er is gekozen voor een eigen Exynos 990-chip, bijgestaan door veel werk- en opslaggeheugen. De toestellen zijn stof- en waterdicht, ondersteunen snelladen, draadloos opladen en zijn te verkrijgen in meerdere kleuren.

Samsung levert de smartphones met Android 10, met daaroverheen de eigen OneUI 2.0-schil. Op de achterkant zijn per toestel meerdere camera’s te vinden, met elk hun eigen mogelijkheden. Ook 5G-ondersteuning is aanwezig, wat later dit jaar in Nederland te gebruiken is. De Galaxy S20 Ultra is het absolute topmodel van het trio, met een accu van 5000 mAh en de mogelijkheid om tot 100 keer te zoomen bij het maken van foto’s.

