De 5 belangrijkste vernieuwingen in de Samsung Galaxy S20-serie

Met de Samsung Galaxy S20-serie probeert de Koreaanse fabrikant weer de toon te zetten op het gebied van Android-smartphones. Android Planet zet de 5 grootste vernieuwingen van de vlaggenschip-smartphone op een rijtje.

Vernieuwingen in de Samsung Galaxy S20

De Samsung Galaxy S-serie is al ruim tien jaar toonaangevend als het gaat om Android-smartphones. Met de Samsung Galaxy S20 probeert Samsung dat opnieuw. De naam is een beetje nieuw, lange tijd werd verwacht dat Samsung de Galaxy S10 zou opvolgen met een Galaxy S11. Maar dat is niet het enige wat nieuw is in de toestel-serie. Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen in de Samsung Galaxy S20.

1: drie varianten, van duur naar nog duurder

Dat Samsung zijn nieuwe Galaxy S20 in drie varianten aanbiedt is niet heel nieuw. Dat deed het vorig jaar ook al, toen het de Samsung Galaxy S10 tegelijkertijd presenteerde met de Samsung Galaxy S10 Plus en de voordeligere Samsung Galaxy S10e.

Wat wel nieuw is, is dat de voordeligere optie er niet meer is. Naast de Samsung Galaxy S20 presenteert Samsung nu de duurdere Samsung Galaxy S20 Plus en de nóg duurdere Samsung Galaxy S20 Ultra. De prijzen zijn niet mals. De Galaxy S20 is verkrijgbaar vanaf 899 euro, de S20 Plus vanaf 1099, de S20 Ultra vanaf 1349 euro.

Voor de hoge verkoopprijs krijg je natuurlijk ook meer features terug. Zo hebben de Plus en Ultra-variant grotere schermen, een grotere accu en betere camera’s.

2: Scherm met hoge ververssnelheid breekt records

De Samsung Galaxy S-serie staat al sinds de allereerste Galaxy S bekend om zijn fantastische beeldkwaliteit van de schermen. Het super-amoled is op de Galaxy S20 erg mooi.

Dat is niet zozeer onze mening, ook de uitgebreide tests van DisplayMate wijzen dat uit. Die test schermen op de kleinste details zoals kleurechtheid en maximale helderheid. Op twaalf onderdelen van de test breekt het scherm van de S20 Ultra records, waardoor het de Samsung Note 10 Plus van de troon stoot als het gaat om beste scherm.

Naast het feit dat het super-amoled er in de hoge QHD-resolutie erg mooi uitziet op de schermen van 6,2, 6,7 en 6,9 inch groot, biedt het ook een erg hoge ververssnelheid van 120Hz. Dit zorgt ervoor dat bewegingen soepeler kunnen weergegeven worden.

Zo’n hoge ververssnelheid is nog vrij zeldzaam. Veel smartphones hebben nog een 60Hz-scherm. Enkele highend-toestellen zoals de OnePlus 7T en de Pixel 4 XL zijn uitgerust met 90HZ-schermen. De Poco X2 heeft ook een 120Hz-scherm.

3: Camera met ‘space zoom’, filmen in 8k

Met de nieuwe Samsung Galaxy S20 zet Samsung weer zwaar in op de functionaliteit van de camera. De camera’s van de Samsung Galaxy S20 hebben dan ook enkele belangrijke vernieuwingen. De meest in het oog springende is ‘Space Zoom’, een functie die je ver laat inzoomen.

De Samsung Galaxy S20 en S20 Plus kunnen tot 30x zoomen. De Galaxy S20 Ultra zoomt, dankzij een periscopische zoomlens, zelfs tot 100x. Dat laatste hoef je niet al te serieus te nemen. Hoewel de uitgebreide zoomfunctie indrukwekkend klinkt, blijkt uit onze Samsung Galaxy S20 preview al dat de kwaliteit van foto’s er erg onder te lijden heeft. 5x of 10x inzoomen kan echter prima, zonder al teveel kwaliteitsverlies.

Naast de zoomfunctie is ook de opzet van de camera’s vernieuwd. Zo heeft de Samsung Galaxy S20 drie camera’s achterop, de S20 Plus beschikt over een vierdubbele camera. Datzelfde geldt voor de Galaxy S20 Ultra. De hoofdcamera van dit toestel schiet foto’s in een zeer hoge resolutie van 108 megapixels. De toestellen kunnen videobeelden schieten in een zeer hoge 8k-resolutie.

4: Snellere hardware

Zoals we gewend zijn van de Galaxy S-serie zijn de toestellen voorzien van indrukwekkende en krachtige hardware. Zo draaien alle drie de varianten van de Samsung Galaxy S20 op de nieuwe Exynos 990-chipset die acht rekenkernen heeft. Deze levert krachtige prestaties als er zware applicaties gedraaid worden, maar kan ook zuinig omgaan met de accu als er weinig van de processor gevraagd wordt.

Gelukkig zijn de toestellen voorzien van behoorlijk grote accu’s. De Samsung Galaxy S20 heeft een accu met 4000mAh, de S20 Plus met 4500mAh en de S20 Ultra biedt een behoorlijke accu van 5000mAh. Hoelang ze in de dagelijkse praktijk meegaan kunnen we pas zeggen na een uitgebreide review, maar wel weten we dat ze snelladen ondersteunen en dus snel weer opgeladen kunnen worden.

De Samsung Galaxy S20 en S20 Plus zijn daarnaast voorzien van ruim werkgeheugen van 8GB. De Ultra beschikt zelfs over 12GB aan RAM, wat voor telefoons bijzonder veel is. Het is een nieuw ontwikkeld soort geheugen dat sneller gegevens verwerkt dan op eerdere toestellen.

5: Direct vanaf de lancering verkrijgbaar met 5G

De Samsung Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra zijn alleen als 5G-toestellen verkrijgbaar. Het is de eerste keer in de Galaxy S-serie dat de smartphones direct op het 5G-netwerk werken. De Samsung Galaxy S10 kreeg pas later een 5G-variant.

Dit betekent dat ze werken met het nieuwe, razendsnelle netwerk waarmee hoge downloadsnelheden mogelijk zijn. Bij de Samsung Galaxy S20 heb je de keuze uit 4G of, tegen meerprijs, 5G. Overigens kun je met de 5G-toestellen gewoon gebruik maken van 4G als het nieuwe netwerk nog niet beschikbaar is. Dat laatste is wel zo handig. In Nederland is het 5G-netwerk namelijk nog niet actief. De toestellen zijn klaar voor de toekomst, het wachten is op 5G in Nederland.

