Het rommelt bij Google en Fitbit: is het slim om nu nog een Fitbit te kopen?

Bij Google zijn honderden mensen ontslagen en worden verschillende teams samengevoegd. Een van de opvallendste slachtoffers is Fitbit. Is het nog wel slim om een Fitbit te kopen in 2024?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een Fitbit kopen in 2024

Fitbit was lange tijd hét merk als het gaat om fitnesstrackers. Het bedrijf probeerde ook met smartwatches de markt te veroveren, maar dat bleek minder succesvol. Al die jaren konden we de trackers van Fitbit niettemin zonder enige terughoudendheid aanraden. Dat ligt dit jaar anders door de gebeurtenissen bij Google.

De overname van Fitbit

Fitbit werd drie jaar geleden door Google overgenomen. Sindsdien zijn er nog verschillende Fitbit-wearables verschenen, waaronder de Versa 4 en Sense 2. Die lijken grotendeels zonder bemoeienis van Google gemaakt te zijn.

Bij de Fitbit Charge 6, die dit jaar uitkwam, was pas echt duidelijk dat Fitbit nu een Google-bedrijf is. Je kunt betalen via Google Wallet, instructies van Google Maps bekijken, muziek via YouTube Music besturen en je moet een Google-account gebruiken.

Ook kreeg de tracker een hartslagmeter die Google ontwikkelde voor de Pixel-smartwatches. Daar staat tegenover dat verschillende Fitbit-functies naar de Pixel Watch zijn verhuisd.

Fitbit uit veel landen verdwenen

In een opvallende zet besloot Fitbit eind vorig jaar om zijn producten in een flinke hoeveelheid landen niet meer aan te bieden. Dat gaat niet om een paar kleine landen, maar onder andere Korea, Mexico, Thailand, Maleisië, de Filippijnen en allerlei Europese landen. Denk aan Tsjechië, Estland, Luxemburg, Polen, Portugal, Roemenië en Hongarije.

Volgens Google is dat gedaan om de beschikbaarheid van Fitbit gelijk te trekken met de beschikbaarheid van Pixel. Oftewel: Fitbit-wearables zijn nu alleen beschikbaar in landen waar je ook een Pixel kunt kopen.

Ontslagen en herstructurering

En nu wordt de positie van Fitbit nog wankeler. De mede-oprichters van Fitbit, James Park en Eric Friedman, zijn vertrokken bij Google en hebben verschillende senior teamleden met zich meegenomen. Google gaat na honderden ontslagen binnen het bedrijf zijn hardware-afdeling herstructureren. Specifiek worden de teams van Nest, Pixel en Fitbit samengevoegd onder een enkele leider.

Een woordvoerder van Google stelt tegenover website Business Insider: “We zijn zeer toegewijd om onze Fitbit-gebruikers goed van dienst te zijn, te innoveren in de gezondheidszorg met persoonlijke AI, en voort te bouwen op het momentum met de Pixel Watch, de opnieuw ontworpen Fitbit-app, Fitbit Premium en de Fitbit-trackerlijn. Dit werk zal een belangrijk onderdeel blijven van ons nieuwe organisatiemodel.”

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De toekomst van Fitbit

Google zegt dus door te willen gaan met de trackers van Fitbit. Trackers onderscheiden zich van smartwatches met onder andere een lange batterijduur en een dun ontwerp, waardoor deze wearables goed naast de Pixel Watch zouden kunnen bestaan. Maar het is niet ondenkbaar dat Google opeens besluit dat alle aandacht en middelen toch naar de Pixel Watch moeten en Fitbit een plekje op de Google Graveyard krijgt.

Een anonieme Fitbit-medewerker die met Business Insider heeft gesproken ziet het niet positief in. “Google geeft niets om Fitbit-gebruikers”, zegt deze persoon. “We zijn net beenmerg. Zodra ze alles uit deze botten hebben gezogen, hebben we geen nut meer.”

Kopen of niet?

De toekomst van Fitbit is dus onzeker, maar het kan ook goed uitpakken. De expertise van Google zou kunnen zorgen voor nog betere fitnesstrackers. Of dat nou onder de naam ‘Fitbit’ of ‘Pixel’ is.

Er is in ieder geval nog geen reden om te zeggen dat je nu beter geen Fitbit kunt kopen. We gaan ervan uit dat Google de wearables en de bijhorende app voorlopig blijft ondersteunen.

Wel is de toekomst van Fitbit meer onzeker geworden, totdat Google via acties laat zien dat de Fitbit-tracker een blijvertje is. Zoek je een fitnesstracker voor de lange termijn, dan is deze onderzekerheid mogelijk een reden om rond te kijken bij een ander merk.

Meer over fitnesstrackers

De Fitbit Charge 6 is nu een van de beste fitnesstrackers op de markt, mits je het niet erg vindt dat Google enorm aanwezig is. In onze Fitbit Charge 6 review lees je alles over deze wearable. Zoek je een goedkope tracker onder de 100 euro? Dan helpen we je ook op weg.