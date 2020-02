Uitleg: hoe galliumnitride (GaN) smartphone-opladers sneller, kleiner en veiliger maakt

Het Chinese Realme presenteert binnenkort de X50 Pro, de eerste smartphone die wordt geleverd met een 65 Watt-snellader. Deze oplaadsnelheid wordt mogelijk gemaakt door een vernuftig materiaal: galliumnitride. Wat is dat en waarom willen we dat?

GaN-oplader van heeft de toekomst

De Realme X50 Pro heeft in ieder geval één bijzondere functie, zo kondigde de directeur van de fabrikant alvast aan op Twitter. Het toestel wordt standaard geleverd met een SuperDART-snellader van 65 Watt. Dat zorgt ervoor dat de accu ongekend snel vol is. Een 4000 mAh-accu gaat daarmee van volledig leeg tot helemaal vol in minder dan een halfuurtje.

Realme is daarmee de eerste fabrikant die zo’n rappe snellader standaard meelevert. De Samsung Galaxy S20-serie wordt bijvoorbeeld geleverd met 25 Watt-snelladers. De Galaxy S20 Ultra ondersteunt wel 45 Watt-snelladen. Wil je de 5000 mAh-accu in 74 minuten van leeg naar vol krijgen, dan moet je daar echter een aparte oplader voor aanschaffen.

Galliumnitride in plaats van silicium

Mogelijk is de SuperDART-technologie van Realme dezelfde als SuperVOOC 2.0 van smartphonefabrikant Oppo. Zij plaatsen vorig jaar een demonstratie online waarin een telefoon wordt opgeladen met een 65 Watt-snellader. Tot op heden wordt deze nog niet meegeleverd met Oppo-toestellen.

SuperVOOC 2.0 maakt, net als SuperDART, gebruik van een ander materiaal dan standaard opladers. Door silicium (Silicon), dat gebruikelijk is in elektronica, te vervangen voor galliumnitride (GaN) zijn flinke voordelen te behalen. Net als silicium is galliumnitride een halfgeleider maar dan met als voordeel dat het beter stroom geleidt, minder energie verliest en minder hitte produceert.

Wat is galliumnitride (GaN)?

Het materiaal dat gebruikt wordt, is niet nieuw. De voordelen van galliumnitride zijn al een tijdje bekend en het wordt ook al sinds eeuwwisseling veelvuldig gebruikt. Zo zit het al jaren in led-verlichting en maken ook de lasers van een bluray-speler gebruik van het materiaal. Veel elektrische auto’s danken hun groeiende actieradius aan galliumnitride. Ook wordt verwacht dat het een grote rol gaat spelen in de ruimtevaart, omdat het goed bestand is tegen ruimtestralen.

In andere consumentenelektronica is het echter nog even wachten op grootschalig gebruik van galliumnitride. Voor brede inzet als halfgeleider is silicium soms nog de goedkopere optie. Het is gemakkelijker om te maken en veel productieprocessen voor onze elektronica zijn er volledig op ingericht. Een omslag naar galliumnitride wordt binnenkort voordeliger, maar vergt ook tijd en investeringen.

GaN-oplader in opkomst

Toch duikt het nu alvast op in opladers voor telefoons, laptops en tablets. Galliumnitride kampt met driemaal minder energieverlies dan silicium, produceert minder warmte en kan toedoen met veel kleinere transistoren en andere onderdelen.

Opladers kunnen daarom niet alleen veel sneller worden, ze zijn tegelijk kleiner en produceren minder warmte, wat ze veiliger maakt. Daarnaast gebruiken ze minder onderdelen, waardoor ze op termijn goedkoper gemaakt kunnen worden.

Meerdere fabrikanten van opladers hebben het materiaal daarom al geïntroduceerd in hun producten. Anker verkoopt bijvoorbeeld de PowerPort Atom, hun eerste GaN-oplader. Deze 30 Watt-snellader is niet alleen geschikt voor smartphone, maar ook krachtig genoeg om een laptop op te laden. Een enorme baksteen aan de oplader is daar niet voor nodig, de Anker is bescheiden in formaat. Ook RavPower biedt een 90Watt GaN-oplader aan die flink kleiner is dan de gemiddelde laptop-oplader.

Het goede nieuws is dat die opladers niet veel duurder zijn dan reguliere exemplaren. En op de elektronicabeurs CES 2020 bleek dat er komend jaar nog heel veel meer GaN-opladers op de markt gaan verschijnen. Het wordt echter pas echt interessant als smartphonefabrikanten dit soort snelladers bij hun telefoons gaan leveren. Realme is alvast over de dam, dan duurt het vast niet lang voordat anderen volgen.