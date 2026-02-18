Google onthult Pixel 10a met plat design en betere accuduur

Google kondigt zijn nieuwste instapsmartphone aan in de vorm van de Pixel 10a. Google kiest voor subtiele verbeteringen, maar houdt wel de prijs hetzelfde.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10a officieel aangekondigd

Als een verrassing komt het niet, maar Google heeft nu toch eindelijk de Pixel 10a officieel uit de doeken gedaan. De zoekgigant liet de smartphone onlangs al zien en komt nu met de definitieve onthulling. De Pixel 10a is vanaf nu te pre-orderen en ligt op 5 maart in de Nederlandse winkels.

De Google Pixel 10a kost 549 euro en is daarmee net zo duur als de Pixel 9a van vorig jaar. Je krijgt dan het instapmodel met 128GB opslag, voor de 256GB-versie betaal je 649 euro. Het toestel verschijnt in vier kleuren: Lavendel (lichtblauw), Bes (rood/roze), Mist (grijs) en Obsidiaan (zwart).

Volledig platte achterkant

De Google Pixel 10a ziet er bijna hetzelfde uit als zijn directe voorganger. Toch heeft Google enkele veranderingen doorgevoerd. Zo is de achterkant nu volledig plat, doordat het camera-eiland niet meer uit de behuizing steekt. Hierdoor wiebelt de telefoon niet meer als je ‘m op tafel legt.

Ook is de Pixel 10a beter beschermd tegen krasjes en vallen, door het laagje Gorilla Glass 7i dat over het scherm heen ligt. Het scherm is er ook op vooruit gegaan: het is beeld is volgens Google 11 procent helderder, waardoor je het beter afleest bij direct zonlicht. De piekhelderheid ligt op 3000 nits.

Het oled-scherm is verder 6,3 inch groot, heeft een resolutie van 2424 bij 1080 pixels en een ververssnelheid van 120Hz. Daar is niets aan veranderd als je het vergelijkt met de Pixel 9a. Google heeft wel de bezels, de randen rondom het scherm, kleiner gemaakt. Die waren bij de 9a ook wel erg fors in vergelijking met concurrerende smartphones.

Zelfde hardware, zeven jaar updates

De Google Pixel 10a is uitgerust met dezelfde processor als de Pixel 9a van vorig jaar: de Tensor G4. In de Pixel 10-telefoons zit een Tensor G5-chip, maar die komt dus niet naar het instaptoestel van Google. Waarschijnlijk doet de zoekgigant dit om de kosten te drukken.

Daarnaast is de 10a uitgerust met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte, al komt er ook een 256GB-model. Op de achterkant zitten dezelfde camera’s als vorig jaar: een 48 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. Wel nieuw is de Cameracoach, die we kennen van eerdere Pixels. Ook kun je aan de slag met een macromodus voor kiekjes van heel dichtbij en Night Sight voor scherpe foto’s in het donker.

Dan de software. Het toestel draait uit de doos op Android 16, de nieuwste versie van het besturingssysteem. De telefoon krijgt de komende zeven jaar de nieuwste Android-updates, beveiligingspatches en Pixel Drops. Tot en met maart 2033 zit de telefoon dus goed. Gemini, het slimme AI-hulpje van Google, is uiteraard ook van de partij.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Langere accuduur, sneller laden

De accu van de Google Pixel 10a heeft een capaciteit van 5100 mAh en is daarmee even groot als bij de 9a. Toch gaat de smartphone volgens Google wel langer mee. Het bedrijf heeft het over een batterijduur van tot 120 uur, bij de Pixel 9a was dit 100 uur. Je moet dan wel de ‘Extreme batterijbesparing’-modus activeren.

Google wil niet zeggen hoe dit is gelukt, maar waarschijnlijk heeft het bedrijf allerlei optimalisaties in de software doorgevoerd. De Pixel 10a laadt ook sneller op: met een kabeltje haalt de telefoon een snelheid van 30 watt (in plaats van 23 watt). Draadloos laden gaat niet meer 7.5 watt, maar 10 watt.

Google Pixel 10a bestellen

De Google Pixel 10a is zoals gezegd vanaf nu te pre-orderen. Bestellen kan bij de Google Store, Belsimpel, MediaMarkt, Odido, KPN en Mobiel.nl. Het toestel (met 128GB) heeft een adviesprijs van 549 euro. Ga je voor het 256GB-model, dan ben je 649 euro kwijt. Op 5 maart vindt de release van de 10a plaats.

Google Pixel 10a met abonnement:

Google Pixel 10a los bestellen: