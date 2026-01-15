‘Google Pixel 10a wordt goedkoper dan voorganger’

Er lekt steeds meer informatie uit over Google’s nieuwe middenklasser. Nadat we recent al het ontwerp van de Google Pixel 10a zagen, weten we nu mogelijk ook de prijs. En die valt niet tegen.

‘Prijs Google Pixel 10a gelekt’

We lezen de laatste tijd veel verontrustende berichten. Smartphones worden in 2026 waarschijnlijk een stuk duurder, vooral vanwege stijgende geheugenprijzen. Daarom zijn we blij met een gerucht van Arsène Lupin. Volgens deze lekker valt de prijs van de Google Pixel 10a namelijk lang niet tegen. De goedkoopste variant, met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag, zou 500 euro gaan kosten.

Dat is 50 euro minder dan de Pixel 9a, die vorig jaar een startprijs van 549 euro had. Je kunt de Pixel 10a ook met 256GB opslag krijgen. Dan betaal je volgens Lupin 600 euro. Die duurdere variant zou alleen in het zwart verschijnen. Bestel je het goedkoopste model? Dan kun je ook kiezen voor wit, paars of rood.

De Google Pixel 9a

Het is natuurlijk goed nieuws dat Google de prijs van de Pixel 10a verlaagt, maar daar is ook wel reden toe. De smartphone lijkt helaas weinig tot geen verbeteringen te krijgen.

Zo heeft hij weer een 6,3 inch-oled-scherm met dikke randen, een accu van 5100 mAh en zou hij zelfs weer op de Tensor G4-chip draaien die ook al in de Pixel 9a zit. De duurdere Pixel 10-telefoons draaien op een snellere Tensor G5-processor.

Ook geen vernieuwingen op cameragebied

Ook de camera’s van de Pixel 10a zien er bekend uit. Je beschikt net als bij zijn voorganger over een 48 megapixel-hoofdcamera en een 13 megapixel-groothoeklens. Selfies hebben eveneens een resolutie van 13 megapixel.

We hopen dat Google nog ergens een konijn uit de hoge hoed tovert, want op dit moment lijkt de Pixel 10a vrijwel identiek aan de 9a.

Mogelijk ligt de smartphone al medio februari in de winkel. Dan zullen we zien of de smartphone tóch iets nieuws te bieden heeft.

