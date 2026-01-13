‘Google Pixel 10a verschijnt veel eerder dan verwacht’

De Google Pixel 10a wordt waarschijnlijk veel sneller uitgebracht dan verwacht. Het nieuwe instapmodel van Google verschijnt mogelijk volgende maand al.

’Google lanceert Pixel 10a veel eerder’

Door geruchten en lekken is het geen geheim dat Google werkt aan een opvolger voor de Pixel 9a. Nu duikt er meer informatie op, waardoor we misschien weten wanneer de Pixel 10a in de winkels ligt. De doorgaans goed ingevoerde insider Roland Quandt laat op Bluesky weten dat de 10a medio februari in de verkoop gaat.

Hij meldt ook dat Google een 128GB- en 256GB-versie van de Pixel 10a uitbrengt. Het toestel zou verder in vier kleuren verschijnen: Obsidian (zwart), Fog (wit), Lavender (paars) en het nieuwe Berry (waarschijnlijk rood). De Pixel 9a werd vorig jaar ook in het roze uitgebracht.

Gelekte render van de Google Pixel 10a

De precieze releasedatum is nog onbekend. Kiest Google er voor om de 10a medio februari te lanceren, dan vindt de aankondiging veel eerder plaats dan we hadden verwacht. De zoekgigant onthulde de Pixel 9a vorig jaar op 19 maart, al begon de definitieve verkoop door een kwaliteitsprobleem pas een maand later.

Wat weten we over de Pixel 10a?

Over de Google Pixel 10 is inmiddels al het één en ander bekend. Zo weten we door gelekte renders dat de smartphone er ongeveer hetzelfde uitziet als zijn voorganger. Sterker nog: de 10a lijkt als twee druppels water op de 9a, al zou het toestel een fractie compacter worden.

Ook aan de binnenkant lijkt niet veel te veranderen. Zo gaat het gerucht dat de Pixel 10a over dezelfde Tensor G4-chip als de Pixel 9a beschikt, en niet de snellere Tensor G5 van de Pixel 10-telefoons. Verder zou de accu opnieuw een capaciteit hebben van 5100 mAh.

Het is onbekend wat de Google Pixel 10a gaat kosten. Zijn voorganger lanceerde vorig jaar met een adviesprijs van 549 euro, maar tik je momenteel voor € 388,- op de kop. Zodra er meer bekend is, lees je het natuurlijk op Android Planet. Volg ons door op de onderstaande knoppen te drukken!