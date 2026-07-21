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Let op: deze twee Pixel-telefoons krijgen binnenkort geen updates meer

Mike Peek
Mike Peek
21 juli 2026, 9:03
2 min leestijd
Let op: deze twee Pixel-telefoons krijgen binnenkort geen updates meer

Het einde komt dichtbij voor de Google Pixel 6 en 6 Pro: vanaf oktober krijgen deze smartphones geen beveiligingsupdates meer. Daarmee wordt het tijd om uit te zien naar een opvolger.

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Geen updates meer voor Google Pixel 6 (Pro)

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn om een aantal redenen bijzonder. Het waren de eerste smartphones van Google die naast een eigen Tensor-chip een heel nieuw design hadden met de inmiddels fameuze camerabalk. Daar borduurt het bedrijf vandaag de dag nog steeds op voort. Ook waren het de láátste Google-telefoons die officieel niet in Nederland te koop waren. Toch lopen (of liepen) er aardig wat mensen mee rond, want ze waren eenvoudig te importeren.

Heb jij er nog eentje in je broekzak? Dan wordt het tijd om na te denken over een opvolger. Vanaf oktober krijgen de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro namelijk geen updates meer. Dat bevestigt het bedrijf zelf. De Pixel Drop van september aanstaande voegt voor het laatst nieuwe functies toe aan de telefoons. Na nog een laatste beveiligingsupdate in oktober is het dan over en sluiten. De Pixel 6a krijgt nog updates tot juli 2027.

Google Pixel 6 Pro
De Google Pixel 6 Pro

Daarmee is Google zijn belofte overigens meer dan nagekomen. Toen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro in de herfst van 2021 verschenen, zouden de telefoons drie nieuwe versies van Android krijgen en vijf jaar beveiligingspatches. Uiteindelijk zijn ze dus vijf jaar volledig ondersteund.

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro, uit het najaar van 2022, zouden eveneens drie nieuwe versies van Android en vijf jaar beveiligingspatches krijgen. Die termijn is inmiddels ook al overschreden. Zoals het er nu naar uitziet, worden ze bijgewerkt tot en met Android 18, dat volgend jaar verschijnt.

Alternatieven voor de Pixel 6 (Pro)

Bevalt de Pixel 6 (Pro) je prima en wil je dus bij Google blijven? Dan raden we je aan om even te wachten tot de presentatie van de Pixel 11-serie op 12 augustus. Je kunt dan de keuze maken om voor één van deze nieuwe telefoons te gaan óf om een ouder toestel uit de Pixel 10-serie aan te schaffen. Die gaan mogelijk in prijs dalen als hun opvolgers in de winkels liggen.

Bovendien krijgen ze nog tot 2032 updates, waardoor je voorlopig gebakken zit. Google ondersteunt Pixels tegenwoordig maar liefst zeven jaar.

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Bron: 9to5Google
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