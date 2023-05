Zien: Google Pixel 7a blijkt steviger dan dure Pixel 7 Pro

Een goedkope smartphone zal wel minder stevig zijn dan een dure, toch? Die vlieger gaat niet altijd op. De betaalbare Google Pixel 7a brengt het er tijdens een beruchte ‘stresstest’ beter van af dan de Pixel 7 Pro… Check de beelden.

Google Pixel 7a ondergaat stresstest

De meeste reviewers kijken wel of een smartphone stevig is, maar zullen het toestel toch vrij voorzichtig behandelen. Zo niet JerryRigEverything. Deze YouTuber schept er genoegen in om de nieuwste telefoons flink te martelen. Het laatste slachtoffer dat zijn stresstest onderging is de Google Pixel 7a.

We keken met angst en beven naar de video uit, want de duurdere Pixel 7 Pro bracht het er niet best vanaf. Hij brak tijdens het buigen bijna doormidden.

Opvallend genoeg doet de Pixel 7a het een stuk beter. Het toestel geeft nauwelijks mee en is met je blote handen amper te breken. In ieder geval niet zonder absurd veel kracht te zetten. Héél gek is dat overigens ook weer niet, want de 7a is een stuk compacter dan de 7 Pro. De natuurkunde schrijft voor dat grotere objecten makkelijker buigen dan kleine.

De buigtest is voor consumenten het belangrijkst, maar JerryRigEverything haalt nog meer experimenten uit. Zo bewerkt hij het display, dat een vrij gemiddelde krasbestendigheid blijkt te hebben. De achterkant is gemaakt van plastic en leent zich prima voor kunstwerken gemaakt met een stanleymes.

Ten slotte houdt de YouTuber een aansteker bij het scherm. Na ongeveer 25 seconden begint dat te verkleuren. Een nette score, helemaal als je bedenkt dat het paneel zichzelf na afloop gewoon weer herstelt. We zouden je echter niet aanraden om welke smartphone dan ook regelmatig in aanraking te laten komen met vuur.

Dit moet je weten over de Google Pixel 7a

De Pixel 7a is de nieuwste betaalbare smartphone van Google. Hij heeft een adviesprijs van 509 euro. Daarvoor krijg je een 6,1 inch-oled-scherm met een verversingsnelheid van 90Hz en dezelfde Tensor G2-chip als de gewone Pixel 7 en Pixel 7 Pro. De vernieuwde hoofdcamera biedt een resolutie van 64 megapixel. Bovendien kun je het toestel, in tegenstelling tot de oudere Pixel 6a, draadloos opladen.

Benieuwd wat we bij Android Planet van deze telefoon vinden? Lees dan onze review van de Google Pixel 7a of check de video hieronder.

