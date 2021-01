Google heeft Play Points uitgerold, een gratis spaarprogramma waarmee je bij iedere aankoop punten krijgt. Deze kun je vervolgens inwisselen voor korting op apps, films, games en meer. In dit artikel leggen we uit hoe je begint met sparen.

Lees verder na de advertentie.

Google Play Points beschikbaar in Nederland

Het spaarprogramma rolt gefaseerd uit. Dit betekent dat het een paar dagen tot weken kan duren voordat jij kunt meedoen. Je activeert Play Points via de Play Store, Googles app-winkel. Aanmelden kan via een computer of Android-smartphone (of tablet):

Pak je telefoon erbij en open de Google Play Store-app; Tik linksboven in het scherm op het instellingenmenu, herkenbaar aan de drie liggende streepjes; Selecteer ‘Play-punten’ en druk op ‘Deelnemen’.

Heb je je Android-toestel momenteel niet bij de hand? Aanmelden voor Google Play Points kan ook via een computer:

Ga naar de website van de Google Play Store en log eventueel in met je Google-account; Klik links in het scherm op ‘Play-punten’ en selecteer ‘Deelnemen’.

Over Google Play Points

Play Points is Googles spaarprogramma. Bij iedere bestede euro in de Google-winkel krijg je één punt. Deze kun je vervolgens inwisselen voor tegoed. Dit tegoed gebruik je vervolgens om apps, films, games, boeken en abonnementen met korting aan te schaffen, of zelfs helemaal gratis. Je kunt de punten ook gebruiken voor in-app aankopen, bijvoorbeeld om de reclames in een gratis app te laten verdwijnen.

Tijdens speciale evenementen kun je extra punten verdienen. In de eerste paar dagen krijg je bijvoorbeeld 3 punten voor iedere euro die je in de Google-winkel uitgeeft. Wanneer je genoeg punten verzamelt kun je doorstromen naar de levels zilver, goud en platina. Hiermee spaar je meer punten en kun je gebruikmaken van exclusieve acties.

Play Points werkt alleen wanneer je bent aangemeld op een Google-account en wanneer je hier een betaalmiddel aan hebt gekoppeld, zoals een creditcard of PayPal. Het spaarprogramma was eerder al in andere landen beschikbaar.

Google ziet geld in Play Store

Google, de eigenaar van de Play Store, brengt de laatste tijd steeds meer functies uit om geld te verdienen aan de app-winkel. Eind 2020 introduceerde het bedrijf bijvoorbeeld Play Pass, een abonnementsdienst voor Android-apps en -games. Daarnaast kun je ook al Google Play-tegoed sparen met je mening. Daarover lees je alles in ons uitgebreide Google Opinion Rewards-artikel.

Lees ook: Speel deze games als je een gratis maandje Google Play Pass neemt

Het laatste nieuws over de Play Store: