Google Stadia is vanaf nu ook te gebruiken met een mobiele dataverbinding. Dat is goed nieuws voor wie vaak onderweg is. De streamingdienst voor games werkte voorheen alleen via wifi.

Geen wifi meer nodig voor Google Stadia

Sinds de introductie van Google Stadia eind vorig jaar was het alleen mogelijk om te gamen via een wifi-verbinding. Deze zomer introduceerde Google de mogelijkheid om de dienst ook via een mobiele internetverbinding te gebruiken. Het ging toen om een experimentele functie, waar Google nog aan sleutelde.

Gebruikers op Reddit ontdekten dat het bedrijf de mogelijkheid om Google Stadia mobiel te gebruiken nu een officiële plek heeft gegeven. Je vindt deze functie onder ‘Prestaties’. Als je wil gamen met mobiele data, zet je het desbetreffende schuifje naar rechts. Google beperkt de resolutie dan tot 720p.

Wanneer je gaat gamen via bijvoorbeeld de 4G-verbinding van je telefoon is het goed om te weten dat dit behoorlijk veel data kost. Na een uurtje spelen via Google Stadia ben je tot wel 2,7GB kwijt. Dat kan een flinke aanslag zijn op je bundel.

Gamen via de servers van Google

Met Google Stadia kun je games van consolewaardige kwaliteit spelen. Het bijzondere is dat je daar geen PlayStation, Xbox of dure pc voor nodig hebt. Google streamt de games via eigen, krachtige servers naar je laptop, tablet, smartphone of Chromecast. Je hoeft je dus nooit zorgen te maken of games als Assassins: Creed Odyssey wel soepel lopen op jouw computer.

Als je Google Stadia wil gebruiken op je televisie heb je een Chromecast Ultra nodig en de speciale Stadia-controller. Je kunt een pakket met beide apparaten aanschaffen voor 99 euro. Vervolgens kun je games kopen en deze spelen via Stadia. De resolutie is daarbij wel beperkt tot maximaal full-hd. Als je gamet op je computer kun je ook andere controllers gebruiken, zoals die van de PlayStation 4.

Voor 10 euro per maand heb je een abonnement op Stadia Pro. Daarmee krijg je toegang tot een groeiende collectie aan gratis games. Die kun je bovendien in 4K-resolutie spelen met 60 frames per seconde.

