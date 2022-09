Officieel: Honor 70 komt naar Nederland voor 549 euro

De Honor 70, een midrange smartphone met vlotte specificaties, komt naar Nederland. Het toestel wordt hier verkocht voor 549 euro.

Honor 70 naar Nederland

Dat maakt webwinkel Belsimpel, dat de telefoon exclusief verkoopt in Nederland, bekend middels een persbericht. De Honor 70 werd tijdens technologiebeurs IFA 2022 in Berlijn uit de doeken gedaan, maar een Europese adviesprijs werd toen niet gedeeld. Daar komt nu verandering in: de smartphone kost in Nederland 549 euro.

Daarvoor krijg je wel het ‘instapmodel’ met 128GB aan opslagruimte. Belsimpel verkoopt ook een versie met 256GB opslag voor 599 euro. De 128GB-versie verschijnt in het zwart en groen. Van het 256GB-model is naast deze kleuren ook een zilveren versie verkrijgbaar.

De Honor 70 valt vooral op door de grote camera-eilanden op de achterkant. De telefoon heeft een hoofdcamera van 54 megapixel, een resolutie die we niet vaak bij Android-telefoons zien. Ook aanwezig is een groothoeklens van 50 megapixel en 2 megapixel-dieptesensor. De groothoeklens is geschikt voor extra wijde foto’s, terwijl de dieptesensor helpt bij het maken van portretkiekjes.

Specs van de Honor 70

Daarnaast is de Honor 70 voorzien van een led-scherm van 6,67 inch, met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Door de hoge ververssnelheid van 120Hz moeten beelden vloeiend ogen. De randen rondom het display zijn dun en bovenin zit een klein gat voor de 32 megapixel-selfiecamera. De behuizing heeft een glimmende afwerking.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 778G Plus-processor. Deze chip kennen we van de Nothing Phone (1) en Motorola Edge 30 en is niet de snelste in deze prijsklasse, maar voor de meeste gebruikers snel genoeg. De Honor 70 ondersteunt 5G-internet en draait helaas nog op Android 12. Een aantal weken geleden is Android 13 uitgebracht, maar deze versie zien we pas later op de Honor-telefoon.

Tot slot heeft de Honor 70 een accu met een capaciteit van 4800 mAh. Dankzij de zogeheten SuperCharge-snellaadtechniek zit de batterij vlot weer vol. Twintig minuten aan het stroom is volgens Honor genoeg om het toestel weer voor 60 procent te vullen. Hoe lang het duurt om de smartphone volledig op te laden, is niet duidelijk.

