Huawei kondigt vandaag de Mate 40-serie aan. Amazon zette de Mate 40 Pro per ongeluk al even online. Daaruit blijkt dat de prijs in Duitsland 1199 euro is. De smartphone zou daar vanaf 9 november te koop zijn.

Huawei kondigt vandaag de Mate 40-serie aan. De Duitse versie van webwinkel Amazon zette de Pro-variant per ongeluk al even online. De webwinkel herstelde die fout snel, maar insider Roland Quandt had toen al een screenshot gemaakt. Daarop is te zien dat de prijs van de Huawei Mate 40 Pro waarschijnlijk 1199 euro is. Dat is 100 euro meer dan de Mate 30 Pro die vorig jaar verscheen.

Ook de releasedatum van het toestel is zichtbaar. De Huawei Mate 40 Pro is in Duitsland vanaf 9 november te koop. Of en wanneer de smartphone naar Nederland komt, is nog niet bekend. De afbeelding laat trouwens een foto zien van de Mate 30 Pro, maar de informatie gaat over de Mate 40 Pro.

Eerder lekten de vermeende specificaties van de Mate 40 Pro al uit. Ook die zijn deels te zien op het screenshot. Het toestel krijgt een primaire camera van 50 megapixel, 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De Mate 40 Pro beschikt daarnaast over een groot oled-scherm van 6,76 inch. De accu van 4400 mAh kan met 66 Watt razendsnel worden opgeladen.

De laatste Huawei met een TSMC-chip

Naast de Mate 40 Pro brengt Huawei ook een gewone Mate 40 uit. Beide toestellen gebruiken de splinternieuwe Kirin 9000-chip. Vanwege Amerikaanse handelsbeperkingen is dit voorlopig waarschijnlijk de laatste processor die producent TSMC voor Huawei maakt.

De Mate 40 Pro-serie draait op een open source-versie van Android 10. Die krijgt minder vaak beveiligingsupdates dan de officiële versie. Ook dat is een gevolg van de ruzie tussen China en de Verenigde Staten. Huawei mag geen Google-apps en services meer aanbieden. Dat betekent onder andere dat je de Play Store niet op de Mate 40 en Mate 40 Pro aan zult treffen. Het installeren en bijwerken van je favoriete apps kan daardoor een stuk moeilijker zijn.

