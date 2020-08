Huawei presenteert later dit jaar de Mate 40-serie. Nu zijn er ook specificaties verschenen van het instapmodel, waar we eerder al renders zagen van de Mate 40 en Mate 40 Pro.

Gerucht: dit zijn de Huawei Mate 40-specificaties

Wanneer Huawei de Mate 40-serie presenteert is nog de vraag, maar nu zijn verschillende vermeende specificaties verschenen van de normale Mate 40. Onder de motorkap ligt vermoedelijk de – nog aan te kondigen – Kirin 9000-processor. Er is maximaal 12GB werkgeheugen aan boord en 512GB opslag. Dat is uit te breiden met een speciaal geheugenkaartje van Huawei zelf.

Een vingerafdrukscanner is verwerkt onder het amoled-display. Dat heeft vermoedelijk een grootte van 6,4 inch. Dat scherm heeft ook een pilvormige inkeping voor de dubbele selfiecamera en ook zijn er afgeronde schermranden aanwezig. Er is plaats voor twee simkaarten en de vernieuwde EMUI 11-schil ligt over Android heen. Daarbij heeft Huawei gesleuteld aan het uiterlijk en verschillende eigen apps en functies toegevoegd.

Aan de achterkant zijn drie camera’s geplaatst, maar wat die precies voor functies hebben is onbekend. De Mate 40 Pro krijgt een extra camera aan boord, waarmee je digitale zoom kunt gebruiken via een periscopische lens. Dat weten we dankzij eerder verschenen renders van beide toestellen.

Vermoedelijk laatste toestellen met Kirin-chip

De Huawei Mate 40-serie is waarschijnlijk dus uitgerust met de Kirin 9000-chip. Eerder werd bekend dat die toestellen vermoedelijk de laatste worden met een HiSilicon Kirin-chip. Dat komt omdat de producent TSMC, waar Huawei de chips laat maken, vanaf 15 september geen chips meer levert aan Huawei.

Ook dat is een gevolg van opgelegde sancties door de Verenigde Staten. Daardoor vind je bijvoorbeeld ook geen Google-diensten meer op recente smartphones van Huawei. Waarom dat precies is, check je in ons uitlegartikel over deze sancties.

Dat betekent dat toekomstige toestellen van de fabrikant uitgerust moeten worden met chips van andere fabrikanten. Er zijn verschillende spelers op wereldwijde markt, die processoren maken. Het is echter onduidelijk met welke fabrikant(en) Huawei in zee gaat voor toekomstige toestellen.

Huawei Mate 40 (Pro) aankondiging

Wanneer Huawei de Mate 40 en Mate 40 Pro wil presenteren is nog onbekend. De Mate 30-serie werd eind september 2019 getoond. Het duurde echter tot eind februari voordat het toestel hier te koop was. Daarbij kon je het toestel slechts bij één fysieke winkel aanschaffen. Hoe dat precies zal gaan met de nieuwe Mate 40-serie, is nog onbekend.

Lees meer over Huawei: