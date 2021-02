De Huawei P30 en P30 Pro draaien op Android 10 met de EMUI-schil. Nu rolt de EMUI 11-update uit, maar dat betekent niet dat de telefoons worden bijgewerkt naar Android 11.

Huawei maakte zijn plannen eerder al bekend als het gaat om de uitrol van EMUI 11 naar toestellen en tablets. In dat overzicht stonden uiteraard ook de Huawei P30 en P30 Pro en de EMUI-update rolt daar nu voor uit. Website HuaweiCentral schrijft dat verschillende gebruikers de nieuwe software kunnen downloaden op hun toestel.

Uiteraard hebben we dit gecheckt op de P30 Pro, maar daar was de update nog niet te zien. Heb je nog geen melding gezien, maar wil je handmatig checken of de update klaarstaat? Duik dan even de instellingen in en ga naar ‘Systeem en updates’, tik op ‘Software-update’ en ‘Check voor updates’.



Het nieuwe softwarelaagje staat trouwens los van de Android-versie op de toestellen. Zo is er dus nog steeds Android 10 aanwezig. Genieten van alle functies die het nieuwe Android 11 al te bieden heeft, kan helaas niet. Doordat Huawei te maken heeft met een handelsconflict met Amerika en niet mag samenwerken met Google, weten we niet of hier verandering in komt.

Dit is nieuw in EMUI 11

EMUI 11 biedt verschillende nieuwe features. Zo kun je aan de slag met multi-window en splitscreen-opties. Multitasken wordt daardoor een stuk fijner. Daarnaast wordt een toestel met EMUI 11 alsmaar slimmer dankzij kunstmatige intelligentie, die jouw gebruik in de gaten houdt.

Ook is de interface flink aangepast, zijn de animaties versoepeld, nieuwe always on-functies toegevoegd en heb je meer mogelijkheden om dit allemaal zelf aan te passen. Wil je nog meer weten over alle nieuwe mogelijkheden, check dan ons artikel over EMUI 11, waar we dieper ingaan op alle mogelijkheden.

