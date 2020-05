De Huawei P30 Pro New Edition is stilletjes gepresenteerd. Het vernieuwde toestel is verschenen op de Duitse website van Huawei en daar ook al te bestellen. De smartphone heeft Google-ondersteuning, kost 749 euro en beschikt over iets betere specificaties.

Huawei P30 Pro New Edition officieel gepresenteerd

Dat Huawei werkte aan een P30 Pro New Edition was al eerder duidelijk toen het toestel op de Duitse site van Huawei verscheen. Details over de specificaties of prijs waren toen onduidelijk, tot nu. De nieuwe Huawei P30 Pro New Edition komt op de markt in een nieuwe kleur (zilver) en heeft dezelfde specificaties als de huidige Huawei P30 Pro.

Omdat het toestel een variant is van een al bestaand toestel, is de P30 Pro New Edition gewoon voorzien van Google-diensten en -services. Dat betekent dat je gebruik kunt maken van de Play Store, YouTube en Google Maps. Ook applicaties die Google Play Services vereisen – zoals Netflix – werken zoals je gewend bent.

Nieuwe uitgebrachte toestellen van Huawei zijn voorzien van een eigen software-pakket: Huawei Mobile Services. Dat heeft te maken met een handelsverbod, waardoor de Chinese producent niet meer mag samenwerken met Google.

Release en prijs Huawei P30 Pro New Edition in Nederland

De Huawei P30 Pro New Edition komt standaard met 8GB RAM en 256GB interne opslag. Het toestel is vanaf nu beperkt beschikbaar via de Duitse webwinkel van Huawei voor 749 euro. Daarbij krijg je gratis een setje Freebuds 3-oordopjes en een bluetoothspeaker van de fabrikant. Tevens is het mogelijk om de Huawei Watch GT2 (adviesprijs 199 euro) mee te bestellen voor de actieprijs van 99 euro.

Android Planet heeft aan Huawei Nederland gevraagd of de P30 Pro New Edition ook hier verschijnt. Als we daarop antwoord krijgen, werken we dit artikel bij. De normale P30 Pro met deze hoeveelheid werk- en opslaggeheugen werd in de markt gezet voor 1099 euro. Inmiddels is de prijs voor een nieuw toestel flink gezakt, zoals te zien is in onze Huawei P30 Pro prijsvergelijker.

Specificaties Huawei P30 Pro New Edition

Onder de motorkap van de P30 Pro zit de Kirin 980-chip, met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Het scherm is 6,47 inch groot en heeft een oled-paneel en hoge resolutie. Die combinatie zorgt voor een mooi beeld, waar de kleuren afspatten en een goed contrast. De optische vingerafdrukscanner zit onder het scherm.

De 32 megapixel-frontcamera is verwerkt in een kleine inkeping aan de bovenzijde van het display, die je ook gebruikt voor gezichtsherkenning. Op de achterzijde zijn vier camera’s aanwezig, waarbij de hoofdcamera plaatjes schiet van 40 megapixel. Een groothoekcamera van 20 megapixel gebruik je voor de wijdere shots en ook is er een zoomlens aanwezig.

Daarmee kun je tot vijf keer optisch zoomen, zonder kwaliteitsverlies. Nog verder zoomen is ook mogelijk: dat kan tot vijftig keer digitaal, waarbij wel kwaliteitsverlies optreedt. De accu is 4200 mAh groot en opladen kan snel via een usb c-kabel of draadloos.

Of de P30 Pro nog een goed toestel is anno 2020, check je in onze Huawei P30 Pro review-update. Daarin hebben we uitvoerig gekeken of het toestel nu nog mee kan qua design, specificaties, scherm, accuduur en natuurlijk de camera’s. Check daarnaast onderstaande videoreview voor nog veel meer informatie.

