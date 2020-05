‘Huawei P30 Pro New Edition met Google-diensten verschijnt online’

Huawei brengt binnenkort een nieuwe versie van de Huawei P30 Pro uit. Deze ‘New Edition’ heeft mogelijk ook gewoon alle Google-apps en -diensten aan boord.

Huawei P30 Pro New Edition op komst

De Huawei P30 Pro New Edition staat op de Duitse website van Huawei, zo ontdekte nieuwssite HuaweiCentral. Daar wordt beschreven dat er een introductieaanbieding geldt voor het toestel, in samenwerking met enkele providers. De aanbieding loopt van 15 mei tot 4 juni.

Verder wordt niets gezegd over de specificaties en software van deze P30 Pro New Edition. Het is echter niet de eerste keer dat Huawei een ‘New Edition’ op de markt brengt. Eerder dit jaar kwam het bedrijf al met de P30 Lite New Edition. Dit toestel is vrijwel identiek aan de originele Huawei P30 Lite, maar biedt meer opslag- en werkgeheugen en een betere selfiecamera.

Huawei P30 Pro New Edition met Google

Opvallend is dat deze Huawei P30 Lite New Edition ook Google-diensten aan boord heeft. Door een handelsverbod is Huawei gedwongen nieuwe toestellen aan te bieden zonder Play Store, Google Maps, YouTube en andere apps en diensten van Google. Zo moesten de nieuwe vlaggenschepen van dit jaar, de Huawei P40 en P40 Pro, het doen zonder deze belangrijke functies. Huawei voorziet zelf in een alternatief voor deze Google Mobile Services, genaamd Huawei Mobile Services.

Doordat de Huawei P30 Lite New Edition qua hardware vrijwel gelijk is aan de originele uitgave, is het voor Huawei nog mogelijk om de Google-licentie te gebruiken. Waarschijnlijk kiest het voor zo’n zelfde aanpak om de Huawei P30 Pro opnieuw uit te brengen.

De fabrikant doet waarschijnlijk hetzelfde met de Huawei P Smart 2020, een heruitgave van de Huawei P Smart. Ook dit toestel maakt ondanks het handelsverbod nog gebruik van alle Google diensten, maar moet nog officieel worden aangekondigd.

Exacte specificaties nog onbekend

Anders dan de naam en de lanceerdatum in Duitsland is er nog niets bekend over de Huawei P30 Pro New Edition. De site verklapt niet of het toestel bijvoorbeeld meer geheugen of een andere camera heeft. Huawei heeft zelf nog niets losgelaten over het toestel. Het is dan ook nog niet bekend of hij naar Nederland komt.

