De Motorola Edge S is officieel gepresenteerd. Met de Edge S zet de fabrikant een high-end toestel met de gloednieuwe Snapdragon 870-processor op de markt.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Edge S officieel: alles op een rij

De Motorola Edge S is het eerste toestel voorzien van de nieuwe Snapdragon 870-processor. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Motorola Moto G Stylus (2021), wordt de Edge S geleverd met de luxere ‘Edge’-specificaties. Toestellen binnen deze productlijn hebben grote schermen, hoogwaardige camera’s en krachtige processors. Uiteraard is de Moto Edge S ook voorzien van 5G-ondersteuning, al heb je hier in Nederland nog weinig aan. Het nieuwe mobiele netwerk is nog niet breed beschikbaar.

Eerste toestel met 870-processor

De meest opvallende eigenschap van de Motorola Edge S vind je onder de motorkap. De Edge S draait op de Snapdragon 870-processor van fabrikant Qualcomm. Deze chip werd kortgeleden aangekondigd en zit qua prestaties tussen de Snapdragon 865 Plus van vorig jaar en Snapdragon 888 van dit jaar in. De Snapdragon 888 is de beste chip van dit moment en komt in de duurste toestellen, terwijl de 870 bedoeld is voor high-end smartphones met een lager prijskaartje.

Wat de smartphone gaat kosten, is echter nog onbekend. Vooralsnog is het toestel alleen in China beschikbaar. Naar alle waarschijnlijkheid komt de opvolger van de Motorola Edge wel onze kant op.

Drie camera’s op achterkant en ondersteuning voor 6K video-opnames

De Motorola Edge S heeft een 6,7 inch-lcd-scherm met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Het scherm heeft een ververssnelheid van 90Hz, waardoor de telefoon soepel en snel aanvoelt. In geruchten werd de afwijkende verversingssnelheid van 105Hz genoemd, maar dit blijkt toch niet zo te zijn.

Op de achterkant van de Motorola Edge S zitten in totaal drie camera’s en vier sensoren. De primaire camera heeft een 64 megapixel-lens en ondersteuning voor 6K video-opname. Met de 16 megapixel-groothoeklens schiet je wijdere shots, wat bijvoorbeeld handig is voor landschapsfotografie of groepsfoto’s. Daarnaast is er een 2 megapixels-dieptesensor aanwezig voor portretfoto’s.

De Motorola Edge S heeft een forse accu van 5000 mAh, met ondersteuning voor 20 watt opladen. Daarbij is het toestel spatwaterdicht en voorzien van een 3,5mm koptelefoonaansluiting.

Motorola brengt twee modellen van de Edge S uit. Een instapmodel met 6GB RAM / 128GB opslag en een versie met 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte.

Wanneer en voor welke prijs de Motorola Edge S op de Nederlandse of Europese markt verschijnt is nog niet bekend. Uiteraard houden wij, van Android Planet, dat nauwlettend in de gaten. Op hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download natuurlijk onze Android Planet-app!

Het laatste nieuws over Motorola: