Motorola kondigde onlangs de Moto G8 Power aan en komt nu plots met de ‘normale’ Moto G8. Het toestel heeft een grotere accu en meer camera’s dan zijn voorganger, maar ook een minder goed scherm.

Motorola Moto G8 officieel: dit moet je weten

De aankondiging van de Motorola Moto G8 is opvallend, want het bedrijf kwam eind vorig jaar al met de Moto G8 Plus en verkoopt sinds deze week de Moto G8 Power. Het toestel is al te vinden op de officiële website van Motorola, maar over de releasedatum en adviesprijs is nog niets bekend.

Nu is er dus ook een opvolger van de normale Moto G7, die simpelweg de Moto G8 heet. De smartphone lijkt aan de buitenkant op de Moto G8 Power door het voorkantvullende scherm en cameragat.

Het display is 6,4 inch groot, maar heeft een relatief lage hd-resolutie van 1560 bij 720 pixels. De Moto G7 van vorig jaar had nog wel een full hd-scherm, ook was dit display met 6,2 inch iets kleiner. Wel is de accu van 4000 mAh een stuk groter dan bij zijn voorganger (3000 mAh), maar het opladen gaat minder snel. Motorola levert de Moto G8 met een 10 Watt-oplader, en geen 18 Watt-snellader zoals bij de G8 Plus en G8 Power.

Daarnaast is de Motorola Moto G8 voorzien van een Snapdragon 665-chip, 4GB aan werkgeheugen, 64GB aan opslagruimte en koptelefoonaansluiting. Uit de doos draait de telefoon op Android 10 met slechts een aantal aanpassingen van Motorola. Op de achterkant zit naast een vingerafdrukscanner ook de driedubbele camera.

De primaire camera van 16 megapixel wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens om wijde shots te maken, wat bijvoorbeeld van pas komt bij landschapsfotografie. Een 2 megapixel-macrocamera, die je gebruikt voor close-ups, maakt het plaatje compleet. Selfies maak je met de 8 megapixel-frontcamera. Tot slot heeft de behuizing een waterafstotende coating, waardoor het geen probleem zou moeten zijn om de Moto G8 tijdens een regenbui te gebruiken.

Meer weten? Check ook de Motorola Moto G8 Plus review en video hieronder. Binnenkort lees je op Android Planet de review van de Moto G8 Power, die zich onderscheidt door de enorme 5000 mAh-accu.

