Het lijkt erop dat de OnePlus 8 en 8 Pro weer een stuk duurder worden dan hun voorgangers. Een Europese webwinkel heeft de adviesprijzen van de toestellen online gezet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro prijs gelekt’

Door alle geruchten wisten we al vrijwel alles over de OnePlus 8 en 8 Pro, maar de adviesprijzen waren nog niet bekend. Daar komt nu verandering in: een Europese webwinkel heeft de prijzen online gezet en kort daarna weer verwijderd. Dit meldt de doorgaans betrouwbare website WinFuture.

De OnePlus 8 en 8 Pro zijn fors duurder dan de OnePlus 7T en 7T Pro van vorig jaar. Waar de OnePlus 7T verscheen met een adviesprijs van 599 euro, kost de goedkoopste versie van de OnePlus 8 719 of 729 euro. De OnePlus 8 Pro kost 919 of 929 euro, terwijl de OnePlus 7T Pro voor 759 euro wordt verkocht.

OnePlus 8: 8GB RAM, 128GB opslag: 719 of 729 euro

of OnePlus 8: 12GB RAM, 256GB opslag: 819 of 829 euro

of OnePlus 8 Pro: 8GB RAM, 128GB opslag: 919 of 929 euro

of OnePlus 8 Pro: 12GB RAM, 256GB opslag: 1009 of 1019 euro

Zoals je hierboven ziet, verschijnen beide telefoons in twee versies: met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslag, of 12GB RAM en 256GB opslag. De prijzen kunnen daarnaast per land iets verschillen, maar het lijkt er wel op dat ze ruim 700 en 900 euro kosten.

De prijsstijging heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de nieuwe OnePlus-telefoons 5G ondersteunen. Daarnaast beschikken ze over de nieuwste Snapdragon 865-chip en heeft de Chinese fabrikant andere verbeteringen doorgevoerd. OnePlus heeft de prijzen nog niet zelf bekendgemaakt, maar doet dit op 14 april. Dan organiseert het bedrijf een online evenement waar de OnePlus 8 en 8 Pro het levenslicht zien.

Lees ook: OnePlus 8-serie wordt op 14 april gepresenteerd

Meer over de OnePlus 8 en 8 Pro

De OnePlus 8 en 8 Pro hebben een vernieuwd design, met een voorkantvullend scherm en hoge ververssnelheid. Bij de OnePlus 8 is dit 90Hz, de 8 Pro heeft zelfs een 120Hz-display. Door de hogere ververssnelheden voelen de smartphones vloeiender en sneller aan, wat we kennen van de OnePlus 7 Pro en 7T (Pro).

Naar verluidt zijn de OnePlus 8-telefoons ook voorzien van verbeterde camera’s, snellere hardware, vernieuwde software en grotere accu’s. De OnePlus 8 Pro is bovendien de eerste telefoon van de Chinese fabrikant die draadloos opladen ondersteunt. Dit gaat met 30 Watt, waardoor het toestel na een halfuur laden voor de helft zou zijn opgeladen. De OnePlus 8 kan niet draadloos laden, maar ondersteunt wel snelladen via usb-c.

→ 5 dingen die we al (denken te) weten over de OnePlus 8 en 8 Pro

Het laatste nieuws over OnePlus