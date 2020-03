OnePlus maakt bekend dat zijn nieuwste smartphones op 14 april worden onthuld. Naast de de normale OnePlus 8 verwachten we ook de 8 Pro te gaan zien. Van beide toestellen zijn nagenoeg alle details al bekend.

OnePlus 8 presentatie op 14 april

Dit jaar is er geen fysieke onthulling van de nieuwste OnePlus-toestellen, maar een livestream. Die zal te volgen zijn op dinsdag 14 april om 17.00 Nederlandse tijd. De presentatie volg je op YouTube of de officiële website van OnePlus. Volgens de fabrikant duurt de livestream een uur en horen we dan alle ins en outs van de OnePlus 8-serie.

Daarmee is de presentatie van de nieuwe toestellen een stuk eerder dan we gewend zijn van de fabrikant. De OnePlus 6 werd gepresenteerd op 16 mei 2018, terwijl de OnePlus 7 en 7 Pro op 14 mei 2019 ten tonele verschenen. Pete Lau, mede-oprichter van OnePlus, liet eerder weten dat de aankomende lancering meerdere keren is uitgesteld vanwege het coronavirus.

In september 2019 werd ook de OnePlus 7T onthuld, terwijl de 7T Pro in oktober volgde. Daarmee zit er dus wat minder tijd tussen de aankondiging van de toestellen dan dat we gewend zijn.

Wat we weten over de OnePlus 8-serie

De afgelopen tijd is nagenoeg alle informatie over de OnePlus 8-serie gelekt, die dus bestaat uit twee smartphones. De verschenen specificaties tonen dat het gaat om twee krachtige toestellen, die op wat vlakken verschillen. Zo is het scherm van de OnePlus 8 volgens geruchten kleiner dan de 8 Pro en is ook de resolutie lager. Daarbij krijgt de OnePlus 8 een plat scherm, terwijl die van de Pro afgerond is.

Voor de rest beschikken de toestellen zeer waarschijnlijk over de Snapdragon 865-chip van Qualcomm met 8 of 12GB werkgeheugen. De normale OnePlus 8 krijgt 128GB interne opslag, terwijl de OnePlus 8 Pro ook als 256GB-variant op de markt komt. De capaciteit van de accu’s is een stukje groter dan hun voorgangers en het Pro-model kan draadloos opladen. Ook een IP68-certificatie is aanwezig voor de Pro, waardoor het toestel stof- en waterdicht is.

Overige specificaties en prijs OnePlus 8 (Pro)

De toestellen hebben een optische vingerafdrukscanner onder het scherm, maar een koptelefoonaansluiting ontbreekt. Een fysiek schuifknopje om te wisselen tussen geluidsprofielen is wel aanwezig. Tot slot zijn er ook al vermeende officiële afbeeldingen verschenen van beide toestellen. Zo weten we dat de OnePlus 8 te koop zal zijn in het zwart, groen en de nieuwe kleur ‘glow’. De OnePlus 8 Pro komt eveneens op de markt in het zwart en groen.

De OnePlus 7T en 7T Pro van eind 2019 kostten respectievelijk 599 en 759 euro. Doordat de aankomende toestellen standaard ook 5G-ondersteuning krijgen, worden de prijzen wel hoger. Geruchten over de prijzen van de OnePlus 8-serie zijn nog niet verschenen. Wil je alles over de aankomende OnePlus 8-serie volgen? Download dan de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

