OnePlus One: topper van Chinese bodem

De OnePlus One is door de nieuwe Chinese smartphonespeler OnePlus geïntroduceerd. Het toestel, dat grotendeels is vormgegeven door de ex-ceo van het eveneens Chinese Oppo, heeft een 5,5 inch full-hd ips-scherm met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels, Qualcomm Snapdragon 801-chip met een 2,5GHz quadcore-processor, 3GB aan werkgeheugen en een flinke accu van 3100 mAh. Ondanks die grote accu weegt het toestel maar 162 gram. De OnePlus One blijft echter wel erg groot: de smartphone meet 152,9 x 75,9 x 8,9 millimeter, ongeveer net zo groot als de Galaxy Note 3.

De OnePlus One is verder voorzien van zeer dunne schermranden en is er wifi, bluetooth, gps en ook 4g-ondersteuning aanwezig. Verder beschikt de OnePlus One over een 13 megapixel-camera van Sony met een CMOS-sensor met zes lenzen. Er kan in 4K worden gefilmd en recentelijk gepubliceerde foto`s die door de OnePlus One zijn gemaakt, oogden prachtig. Daarnaast heeft het toestel twee flitsers aan de achterzijde en kun je met de 5 megapixel-camera aan de voorzijde uitstekende selfies maken.

De OnePlus One in vogelvlucht

De OnePlus One is volgens de fabrikant een ‘flagship killer’ en daar is wat ons betreft geen woord van gelogen. De grote smartphone biedt ondanks zijn lage adviesprijs enorm goede specs en een fijne gebruikerservaring. Hieronder hebben we de belangrijkste features van de One uitgelicht.

Mooi 5,5 inch full-hd ips-scherm met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels

Vlotte Qualcomm Snapdragon 801-chip en 3GB aan werkgeheugen

Verkrijgbaar met 16 of 64GB opslagruimte voor apps en media

Beschikt over 4G, een 13 megapixel-camera en een flinke accu

Meer over de OnePlus One

Ook zijn er stereospeakers aan de onderzijde, capacitieve knoppen aan de voorkant en CyanogenMod bij de OnePlus One aanwezig. OnePlus heeft nog wel zijn eigen skin aan CyanogenMod toegevoegd, waardoor de gebruiker onder andere kan kiezen voor een ander thema.

Het toestel is beschikbaar in het wit en zwart, maar er zijn veel losse achterkantjes te verkrijgen die een andere look aan het toestel geven. Denk bijvoorbeeld aan hout, kevlar, denim, bamboe of carbon. Lees voor meer informatie onze uitgebreide OnePlus One review.

Conclusie OnePlus One review

De OnePlus One is een hele kleine en vooral stille revolutie. Vraag een willekeurig persoon op straat of hij of zij van de OnePlus One heeft gehoord, en in 99 procent van de gevallen zal degene zijn schouders ophalen. De OnePlus One is echter bij de Android-gemeenschap een soort messias van de smartphones geworden: alle high-end specs die je wilt, voor een prijs van 269 euro. En dat is de kant waar wij de komende tijd naartoe gaan: Chinese merken die kwalitatief hoogstaande Android-toestellen fabriceren voor een zeer aantrekkelijke prijs. En daar gaan de grote merken uiteindelijk écht last van krijgen, naarmate dergelijke Chinese fabrikanten steeds meer in de spotlight komen te staan.