Een paar jaar geleden hadden Google Pixel-telefoons de beste camera’s op de markt. Van die voorsprong is weinig meer over. Google werd lui, terwijl de concurrentie zich flink verbeterde.

De camera’s van Google zijn niet meer de beste

Het is nu moeilijk voor te stellen dat telefoons van Google ooit bekend stonden om hun matige camera’s. De Nexus 4 en 5 waren prima alternatieven voor duurdere smartphones, maar je kon er nauwelijks een fatsoenlijk plaatje mee schieten. De Nexus 5X en 6P begonnen het tij te keren. Toen Google de Pixel-lijn in het leven riep, werd de camera zelfs een speerpunt.

De Google Pixel 3 XL.

De website DXOMark, die onder meer smartphonecamera’s test, beloonde de Google Pixel 2 met een destijds ongekende score van 98. Vooral de hdr+-modus, die voor een betere belichting moet zorgen, bleek goed te werken. De Pixel 3 voegde daar een jaar later het veelgeprezen Night Sight aan toe. Met deze nachtmodus kon je eindelijk bruikbare foto’s schieten in het donker.

Sindsdien heeft Google te weinig gedaan om zijn voorsprong op cameragebied te verdedigen. Op de Pixel 4 kwam het bedrijf met astrofotografie, bedoeld om sterren vast te leggen. Dat is technisch indrukwekkend, maar voor het grote publiek vermoedelijk minder interessant dan eerdere verbeteringen.

Oude sensor is te klein

Erger is dat Google nog steeds vasthoudt aan de camerasensor uit de Pixel 2. Die is naar hedendaagse maatstaven behoorlijk klein. Concurrenten als Huawei, Xiaomi en Samsung gebruiken wél steeds grotere sensoren, die meer details en licht vangen. Omdat deze bedrijven ook stappen zetten op softwaregebied streven hun camera’s de Pixel inmiddels voorbij.

Dat is jammer en nergens voor nodig. Googles beeldverwerking is nog steeds superieur, maar kan het niet in zijn eentje. Het is tijd dat de zoekgigant zich ook weer op hardware gaat richten. Volgens geruchten krijgt de Pixel 6 gelukkig eindelijk een nieuwe, grotere sensor. Dat zou geweldig nieuws zijn. Hopelijk zet Google direct een flinke stap en kiest het voor een sensor die zich echt kan meten met de concurrentie.

Hoeveel camera’s krijgt de Google Pixel 6?

Waar andere merken al jaren meerdere camera’s in hun telefoons stopten, koos Google lange tijd voor slechts één lens op de achterkant. Pas toen de Pixel 4 verscheen, kregen we een tweede exemplaar. Dat was een telefotocamera waarmee je een magere 1,6 keer in kon zoomen.

Dat vond Google zelf blijkbaar ook niet zo’n succes. Op de Pixel 5 werd hij vervangen door een handige groothoeklens. Die was van prima kwaliteit, maar had wel een vrij kleine beeldhoek. Je kreeg er minder mee op de foto dan met vergelijkbare camera’s van de concurrentie.

Dat wispelturige beleid zorgt voor verwarring bij de consument. Het zou goed zijn als Google vanaf de Pixel 6 kiest voor de inmiddels traditionele drie-eenheid: een grote primaire sensor, bijgestaan door een wijdere groothoeklens én een flinke zoomcamera. Alleen zo kan Google zijn cameratroon heroveren.

