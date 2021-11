‘Renders tonen Oppo A95 4G met amoled-scherm’

De Oppo A95 is te zien op gelekte afbeeldingen, waardoor we een goed beeld krijgen van de nog onaangekondigde smartphone. Ook zijn een aantal specificaties van het toestel bekend.

Lees verder na de advertentie.

Bekijk de Oppo A95 4G renders

Oppo werkt aan de A95, zo blijkt uit een set gelekte renders. De beelden zijn afkomstig van de smartphone-insider Sudhansu, die ze op Twitter plaatste. We zien dat het toestel in twee kleuren verschijnt: zwart en zilver met een kleurverloopje. De Oppo A95 lijkt een plastic behuizing te krijgen, al is dit niet goed zichtbaar op de afbeeldingen.

Wél duidelijk te zien is het scherm, dat linksboven een klein gat heeft voor de selfiecamera. Het zou gaan om een amoled-display, waardoor kleuren erg mooi ogen en zwart ook echt zwart is. De randen rondom het scherm zijn dun, maar onderin is wel een dikke zwarte balk aanwezig. Zo’n ‘kin’ zien we vaker bij goedkopere Android-telefoons.

Op de achterkant zit een drievoudige camera en led-flitser, waarbij Oppo vermeldt dat de camera AI (kunstmatige intelligentie) gebruikt bij het maken van foto’s. Aan de linkerkant van de behuizing zitten de volumeknoppen, de rechterkant biedt plaats voor de aan/uit-knop. Een vingerafdrukscanner ontbreekt, maar zit vermoedelijk onder het scherm.

Verwachte specificaties Oppo A95 4G

Verder zijn enkele specificaties van de Oppo-smartphone bekend. Website GizmoChina schrijft dat de A95 mogelijk is gebaseerd op een andere Oppo-smartphone, de F19. Dit zou betekenen dat de Oppo A95 over ongeveer dezelfde specs beschikt. Het gaat bijvoorbeeld om een Snapdragon 662-processor met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Zoals de naam al verklapt, kan de Oppo A95 alleen overweg met 4G-internet. Ondersteuning voor 5G ontbreekt dus, terwijl veel Android-toestellen dit tegenwoordig wel hebben ingebouwd. Verder zou de Oppo-telefoon een 5000 mAh-accu met snelladen (33 Watt) hebben en foto’s maken met een 48 megapixel-hoofdcamera. De overige twee lenzen zouden bedoeld zijn voor macrofotografie en portretbeelden.

Het is nog niet bekend of de Oppo A95 in Nederland wordt uitgebracht. Zijn voorganger, de Oppo A94 (wel met 5G) is sinds april dit jaar in Nederland te koop. Het toestel heeft een adviesprijs van 369 euro, maar haal je op dit moment voor rond de 300 euro in huis. Een tijdje geleden publiceerde Android Planet een review van de Oppo A94, A74 en A54.

Het laatste nieuws over Oppo: