Oppo Find N officieel: dit is Oppo’s eerste vouwsmartphone

Oppo heeft de Find N officieel gepresenteerd als zijn eerste vouwbare smartphone. Het toestel doet qua ontwerp en specificaties denken aan de Galaxy Z Fold-modellen van Samsung maar krijgt in China een veel lagere verkoopprijs.

Oppo Find N officieel

De Find N is Oppo’s eerste vouwbare smartphone en verschijnt nog deze maand in China. De Chinese adviesprijs voor het model met 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen is omgerekend bijna 1100 euro. Een model met 12GB/512GB-geheugen kost omgerekend zo’n 1250 euro. Oppo rept met geen woord over een eventuele Nederlandse release, waardoor het nog onduidelijk is of de Find N ook hier uitkomt.

Twee schermen

De Oppo Find N heeft twee schermen: een relatief klein 5,49 inch-display voorop en een 7,1 inch-display dat zich prijsgeeft als je de smartphone als een boek openvouwt. Het binnenste scherm is niet heel hoog, wel relatief breed. Oppo noemt het binnenste scherm ideaal voor multimediagebruik zoals het kijken van video’s, gamen en lezen van een e-book.

De smartphone is gemaakt van glas, zou een kleinere vouw in het scherm hebben dan de concurrentie en valt niet om als je hem rechtop neerzet. Dat is bijvoorbeeld handig bij het videobellen, redeneert Oppo.

High-end specificaties

In de Find N zitten drie camera’s voor primaire foto’s, extra wijde groothoekbeelden en zoom. Het toestel draait op een Snapdragon 888-processor en heeft een 4500 mAh-accu die via usb-c oplaadt met maximaal 33 Watt. Dat is sneller dan de Samsung Galaxy Z Fold 3 maar langzamer dan veel ‘normale’ smartphones. De Find N kan ook draadloos opladen, met 15 Watt. De smartphone beschikt over een vingerafdrukscanner in de aan- en uitknop.

Oppo installeert Android 11 met zijn aangepaste ColorOS-softwareschil op de Find N. Volgend jaar volgt naar verwachting een update naar Android 12L, de softwareversie die handige verbeteringen voor vouwbare smartphones en hun grotere schermen met zich meebrengt.

Concurrentie voor Samsung en Huawei

De Oppo Find N is één van de eerste vouwbare smartphones. Huawei en Samsung zijn de bekendste fabrikanten van dergelijke toestellen. Samsung verkoopt ze ook daadwerkelijk in Nederland. Het nieuwste model is de Galaxy Z Fold 3, die deze zomer uitkwam en bijna 1600 euro kost. In onze Samsung Galaxy Z Fold 3 review lees je hoe de smartphone werkt en hoe goed hij bevalt.