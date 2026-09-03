Je Philips Hue-lampen kunnen meer door deze vernieuwingen (en nieuwe producten)

Tijdens IFA 2026 presenteerde Signify de nieuwste innovaties van Philips Hue, met onder andere bijzondere samenwerkingen en eindelijk een back-up-functie.

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Philips Hue IFA 2026: alles wat er nieuws is

Signify wil het makkelijker maken om zijn lampen te gebruiken en dat begint met software. Allereerst wordt er meer AI toegevoegd. Signify zegt dat het bedrijf een hoop functies heeft achtergehouden, omdat het te ingewikkeld zou zijn door alle sliders en knoppen. Nu kan het wel, omdat AI het voor ons kan doen. Het idee is dat je binnenkort in de app via normale taal aan AI kan vragen om allerlei soorten automatiseringen op bepaalde momenten te starten.

De Philips Hue Bridge krijgt daarnaast eindelijk een back-up systeem. Als er iets mis gaat met de Bridge hoef je niet langer alles opnieuw in te stellen. Deze functie is nog wel in ontwikkeling en volgt dus later.

Een lamp van Nanoleaf.

Samenwerkingen

Signify kondigt daarnaast een samenwerking met concurrent Nanoleaf aan. Via een nieuwe module (39,99 euro) kun je Nanoleaf lampen in het Philips Hue-ecosysteem plaatsen.

Ook de samenwerking met Sonos wordt uitgebreid. Het was al mogelijk om met de spraakassistent van Sonos je lampen te besturen, maar nu kun je met alle Philips Hue-knoppen ook je Sonos besturen. Denk daarbij vooral aan het aanpassen van het volume. Dit is de eerste keer dat je meer dan lampen kunt besturen via Philips Hue.

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Entertainment synchroniseren

Met Philips Hue is het al langer mogelijk om je entertainment te synchroniseren met je lampen, zodat hetgeen wat op het scherm gebeurt in de hele kamer doorloopt. Daarvoor moest je alleen wel flink in de buidel tasten voor een dure Hue Play Sync Box 8K. Daarom wordt nu de goedkopere Sync Box 4K (149,99 euro) geïntroduceerd. Deze heeft naast een lagere resolutie ook maar een enkele hdmi-aansluiting.

De nieuwe Hue Play Sync Box 4K.

Daarnaast introduceert Philips Hue een camera voor bovenop je televisie. Je hoeft dan geen Sync Box via hdmi tussen een spelcomputer of mediaspeler en je televisie te plaatsen, maar de camera ziet wat er op het scherm gebeurt om dat met je lampen te synchroniseren. Het effect met deze Hue Play Screen Sync (119,99 euro) zal wat minder precies en iets trager zijn, maar werkt wel met alles wat er op je scherm gebeurt.

Alle Sync-apparaten werken straks ook zonder Hue Bridge. Zo hoef je niet in het complete Hue-ecosysteem te stappen om entertainment met een lamp te kunnen synchroniseren.

Nieuwe (dure) lampen

Natuurlijk had Signify ook wat nieuwe Philips Hue-lampen mee. De Liana 360 lichtlijn (vanaf 399,99 euro) viel het meest op. De lamp is een flexibele sliert die je op een eigen manier kunt ophangen en een echte eye-catcher in je huis moet zijn.

De Liana 360 lichtlijn.

Daarnaast zijn er nog wat premium lampen toegevoegd in de Signe-lijn (vanaf 299,99 euro), met een paal, pendulum en pendant. Ook de Festavia-lijn wordt uitgebreid (vanaf 229,99 euro) voor versieringen buiten, zodat je helemaal los kunt gaan in de maanden richting kerst.

Philips Hue-alternatieven

Nog niet overtuigd door deze vernieuwingen van Philips Hue? We zetten enkele Philips Hue-alternatieven voor je op een rij.