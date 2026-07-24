Prijzen voor hardware lopen uit de hand: dit kun je de komende jaren verwachten

De prijzen van onderdelen voor nieuwe smartphones blijven stijgen en gaan voorlopig niet meer omlaag. Dit kun je de komende jaren verwachten van de smartphonemarkt.

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Prijzen voor smartphones gaan verder omhoog

Apparaten zoals smartphones, pc’s en spelcomputers zijn niets zonder werkgeheugen en opslagruimte. Helaas zijn deze onderdelen op dit moment erg duur. Begin dit jaar beschreven we al hoe dit probleem wordt veroorzaakt door de AI-industrie. Nu zijn we een half jaar verder en worden de gevolgen steeds concreter: al deze apparaten worden duurder.

Het slechte nieuws is dat de tekorten van werkgeheugen en opslag, en de prijsstijgingen die daarbij horen, waarschijnlijk tot minimaal 2028 en mogelijk zelfs tot 2030 gaan duren. De prijzen blijven daarnaast ook nog steeds stijgen.

Minder budgetsmartphones

Je zult de komende jaren daardoor steeds minder nieuwe budgetsmartphones zien. Voor fabrikanten zijn de hardwareonderdelen gewoonweg te duur om het toestel voor een lage prijs te verkopen.

Voor fabrikanten is het interessanter om de focus te leggen op hun premium smartphones, omdat daar meer winst te behalen valt. Toch zullen deze premium toestellen ook steeds duurder worden. Bedrijven zoals Samsung zullen daarom alle trucjes gebruiken om consumenten ervan te overtuigen dat hun toestel de hoge prijs echt waard is.

Langer met je smartphone doen

Doordat de prijzen stijgen zal het de komende jaren voor steeds minder mensen mogelijk zijn om regelmatig een nieuwe smartphone te kopen. Daardoor zal men gemiddeld langer met hun huidige smartphone doen. Het is daarom goed nieuws dat elke nieuwe smartphone die binnen de Europese Unie wordt verkocht een verwisselbare batterij moet krijgen. Daardoor is een teruglopende batterij geen reden meer om een nieuwe smartphone te kopen.

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Meer tweedehands

Een nieuwe smartphone zal de komende jaren voor veel mensen helemaal geen optie zijn, maar toch kan een toestel stuk gaan. Daarom zullen meer mensen voor een tweedehands toestel kiezen. Dat kan direct bij de vorige eigenaar, of je kiest voorvoor refurbished. Refurbished toestellen zijn doorgaans iets duurder dan tweedehands, maar het apparaat wordt dan wel goed schoongemaakt en gerepareerd. Vaak krijg je er zelfs garantie bij.

Bedrijven die OnePlus volgen

OnePlus verdwijnt uit Europa en het bedrijf noemt de stijgende prijzen voor hardware-onderdelen als een belangrijke reden. OnePlus zal niet het laatste bedrijf zijn dat besluit om minder smartphones uit te brengen, of delen van de wereld over te slaan. De smartphone-industrie is de komende jaren geen makkelijke plek om winst te maken en dan moeten bedrijven moeilijke keuzes maken of misschien zelfs de deuren sluiten.

Dure spelcomputers

Ook als gamer ga je de komende jaren veel merken van de stijgende prijzen. Je ziet het al bij de verschillende prijsverhogingen van de huidige spelcomputers, maar ook de prijs van de splinternieuwe Steam Machine. Het idee was dat je met deze kleine pc van gamemaker Valve voor een relatief lage prijs alle Steam-games op je televisie kon spelen. Toch kon Valve niets anders dan de prijs omhoog gooien, waardoor de Steam Machine nu enkel voor de echte liefhebbers is. De prijs voor dit apparaat zal net als andere spelcomputers de komende jaren waarschijnlijk alleen maar stijgen.

Daarnaast zijn er concrete geruchten dat alleen al het in elkaar zetten van de hardware van de komende PlayStation 6 zo’n duizend dollar kost. De uiteindelijke prijs van de spelcomputer gaat waarschijnlijk dus niet mals zijn, want er komen nog allerlei andere kosten bij zoals vervoer, verpakking en marketing.

Gelukkig worden nieuwe games vaak ook nog voor de oude generatie spelcomputers uitgebracht, dus met een PlayStation 5 of een Xbox Series X/S kun je nog een tijdje vooruit. Wel moet je, net als je bij je smartphone, maar hopen dat het apparaat de komende jaren niet stuk gaat.

Reburbished

Wil je een tweedehands smartphone kopen, maar meer zekerheid dat het toestel gewoon werkt en nog een tijdje meegaat? Ga dan voor refurbished. We leggen uit waar je een goede refurbished smartphone kunt scoren.