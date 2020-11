‘Renders laten OnePlus 9 Pro zien met gebogen scherm’

Er zijn renders opgedoken van de OnePlus 9 Pro. Daarop is te zien dat de Chinese fabrikant zijn nieuwe toptoestel wederom een gebogen scherm geeft.

‘Renders OnePlus 9 Pro laten gebogen scherm zien’

De bekende lekker OnLeaks heeft renders van de OnePlus 9 Pro gepubliceerd. Hij waarschuwt wel dat het design nog niet helemaal vaststaat. Toch krijgen we een goed beeld van hoe het toestel eruit gaat zien. Het ontwerp lijkt een kruising tussen de OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8T.

Zo behoudt de OnePlus 9 Pro de gebogen schermranden van de OnePlus 8 Pro. De achterkant heeft dan weer meer weg van de 8T. Het camera-eiland verhuist namelijk van het midden van de smartphone naar de zijkant.

Over die camera’s gesproken: de OnePlus 9 Pro krijgt er waarschijnlijk vier. De renders tonen twee grote lenzen. Vermoedelijk gaat het om een normale groothoekcamera en een ultragroothoekcamera. De twee kleinere lenzen zouden een macrocamera en een dieptesensor kunnen zijn. Een telecamera om mee in te zoomen lijkt opvallend genoeg te ontbreken.

Er is nog weinig bekend over de specificaties van de OnePlus 9 Pro. Wel zegt OnLeaks dat de smartphone een scherm van 6,7 inch krijgt. De OnePlus 8 Pro heeft een scherm van 6,78 inch. Verder verwachten we dat de 9 Pro op een Snapdragon 875 draait. Qualcomm kondigt deze nieuwe processor waarschijnlijk begin december aan.

‘Gewone OnePlus 9 krijgt twee 48 megapixel-camera’s’

Eerder lekten er al renders uit van de gewone OnePlus 9. Dat toestel krijgt in tegenstelling tot de Pro een plat scherm. Wel beschikt deze smartphone eveneens over twee “grote” camera’s. Volgens 91mobiles behoudt de primaire camera een resolutie van 48 megapixel. Wel gaat het om een nieuwere sensor dan het exemplaar in de OnePlus 8T.

De ultragroothoekcamera van de OnePlus 9 krijgt mogelijk ook een 48 megapixel-sensor. Dat zou een flinke upgrade zijn ten opzichte van de 8T. De ultragroothoeklens op dat toestel heeft een resolutie van 16 megapixel.

