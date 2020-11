‘Eerste render OnePlus 9 toont een vertrouwd design’

Er is een eerste render verschenen van de OnePlus 9. De voorkant van het toestel lijkt als twee druppels water op de OnePlus 8T. De achterkant laat meer verschillen zien.

Render OnePlus 9 lijkt sterk op de OnePlus 8T

De OnePlus 8T ligt nog maar een maand in de winkel, maar toch is er al een eerste render verschenen van zijn opvolger. Het doorgaans betrouwbare 91Mobiles heeft digitale schetsen online gezet van wat de OnePlus 9 moet worden.

Het nieuwe toestel lijkt sterk op de OnePlus 8T. Het scherm vult vrijwel de gehele voorkant. Alleen in de linkerbovenhoek zit een klein gaatje voor de selfiecamera. De achterkant laat iets meer verschillen zien. We treffen één kleine camera aan en twee veel grotere. Op de OnePlus 8T hebben alle lenzen dezelfde maat.

Wat kunnen we daaruit afleiden? Misschien dat OnePlus eindelijk betere camera’s in zijn nieuwste smartphone stopt. De fabrikant loopt op dit gebied al jaren achter de concurrentie aan.

De voorkant van de OnePlus 9 zou erg lijken op die van de hier afgebeelde OnePlus 8T

Over de specificaties van de OnePlus 9 is verder nog weinig bekend. 91Mobiles claimt wel dat de smartphone een groter display krijgt dan de OnePlus 8T, die een oled-paneel heeft van 6,55 inch. Het zou opnieuw gaan om een 120Hz-scherm. Dat ververst je content 120 keer per seconde, waardoor bijvoorbeeld scrollen door sociale media er zeer vloeiend uitziet.

OnePlus stopt vaak de snelste processor van het moment in zijn premium smartphones. Het ligt daarom voor de hand dat de OnePlus 9 op de nog niet aangekondigde Snapdragon 875-chip draait.

Wanneer is de OnePlus 9 te koop?

Doorgaans brengt OnePlus zijn lentemodellen in mei uit. De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro waren dit jaar een maandje eerder. Nu gaan er geruchten dat de fabrikant de OnePlus 9 zelfs al in maart 2021 aankondigt.

De reden daarvoor is vermoedelijk dat Samsung de Galaxy S21-serie al op 14 januari zou willen presenteren. OnePlus kan klanten verliezen als de OnePlus 9 vervolgens nog drie of vier maanden op zich laat wachten.

