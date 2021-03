De OnePlus 9 legt een stabiele bodem voor toekomstige OnePlus-smartphones. Het toestel doet een hele hoop goed, maar levert vreemd genoeg ook in ten opzichte van zijn voorganger. Je leest er alles over in deze review van de OnePlus 9.

OnePlus 9 review: eerst zaaien, later oogsten

Met de OnePlus 9-serie probeert het Chinese bedrijf de critici hun monden te snoeren. De toestellen proberen de slag in het hogere Android-segment te winnen door volop in te zetten op camerakwaliteit. Dat lukt gedeeltelijk, zoals blijkt uit deze OnePlus 9 review. Tik op één van onderstaande links om direct naar een onderdeel van de recensie te gaan.

Index: OnePlus 9 review Design Scherm Camera Hardware Opladen Software Conclusie Kopen

Vetrouwd design

De OnePlus 9 is onmiskenbaar een OnePlus-telefoon en lijkt behoorlijk op zijn voorganger. Linksboven in het 6,55 inch-scherm zit een gaatje voor de 16 megapixel-selfiecamera, de drievoudige cameramodule achterop steekt uit ten opzichte van de behuizing en de achterkant is glossy afgewerkt.

De glimmende behuizing oogt prachtig, maar is een magneet voor vingerafdrukken en vetvlekken. We raden daarom aan om het toestel zo snel mogelijk in het bijgeleverde hoesje te stoppen.

Afgezien van dit nadeel is de OnePlus 9 een hele fraaie smartphone. Het toestel voelt ondanks het plastic frame degelijk aan, heeft sterk Gorilla Glass op de voor- en achterkant en ligt dankzij de langwerpige 20 bij 9-schermverhouding fijn in de hand.

Scherm blijft hoge ogen gooien

De OnePlus 9 heeft een 120Hz-scherm. De pixels verversen dus 120 keer per seconde en daardoor rollen animaties en games soepel over het scherm. Vooral wanneer je vorige telefoon een 60Hz-scherm heeft, voelt dit als een flinke upgrade aan.

Ook met de rest van het scherm is weinig mis. De OnePlus 9 heeft een fraai oled-scherm met hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Hierdoor is hij iets minder scherp dan de OnePlus 9 Pro, maar dat zie je alleen wanneer je de toestellen naast elkaar legt.

Het grootste nadeel van het scherm is de plaatsing van de vingerafdrukscanner. Deze zit op de OnePlus 9 erg laag en daardoor moet je je duim soms op een onnatuurlijke manier richting de scanner bewegen. Het was fijner geweest als OnePlus deze scanner iets meer naar boven zou plaatsen, zoals op de OnePlus 8T.

Camera: samenwerking met Hasselblad

OnePlus heeft de reputatie van een merk dat smartphones maakt met een degelijke prijs-kwaliteitsverhouding, maar punten laat liggen op cameragebied. Met de OnePlus 9 (Pro) probeert het bedrijf deze kritiek de kop in te drukken.

Hoofdcamera

Ultragroothoekcamera

Dat doet OnePlus door een samenwerking aan te gaan met Hasselblad. Dit van oorsprong Zweedse bedrijf is een bekende speler in de camerawereld en heeft zich bemoeid met de software van de nieuwe OnePlus-smartphones.

Hasselblad heeft vooral gesleuteld aan de kleurenkalibratie van de OnePlus 9 (Pro). Dat is fijn, want hierdoor ogen kleuren meer naturel en spatten ze meer van het scherm af. Het verschil met vorige OnePlus-telefoons is dan ook duidelijk zichtbaar.

OnePlus 9

OnePlus 8T

Verder heeft Hasselblad de Pro-modus verbeterd. Deze camerastand is interessant voor enthousiaste fotografen die handmatig de lichtinval en sluitertijd willen regelen. Ook kun je bijvoorbeeld aan de slag met RAW, een hoogstaand fotoformaat dat zich beter leent voor nabewerking.

Betere camera’s

Ook de hardware is erop vooruit gegaan. De OnePlus 9 heeft dezelfde hoofdcamera als de OnePlus 8 Pro, het topmodel van een jaar eerder. Deze sensor is een stuk groter dan die van de OnePlus 8 en 8T en dat levert betere foto’s op. De foto’s zijn beter belicht en ook de balans oogt meer natuurlijk.

De 48 megapixel-hoofdcamera is met name veelzijdig. Zonder al teveel moeite maak je alsnog mooie foto’s en video’s. Bovendien helpt de camerasoftware je op weg door suggesties te doen. Fotografeer je een wijds landschap, dan vraagt ‘ie of je toevallig de groothoeklens wil gebruiken.

Daarover gesproken: de OnePlus 9 heeft dezelfde 50 megapixel-groothoeklens als het Pro-model. Deze beschikt over een relatief grote sensor en levert plaatjes in 12,5 megapixel af door pixels samen te persen.

Vreemde camerakeuzes

Het grootste nadeel van de OnePlus 9-camera is dat hij geen optische beeldstabilisatie heeft. Dit wordt namelijk elektronisch gedaan. Dit is vooral slecht nieuws voor mensen met een minder vaste hand, want foto’s ogen hierdoor relatief snel bewogen en/of schokkerig.

Monochroomcamera

Macromodus

Dit is een vreemde keuze vanuit OnePlus, omdat vrijwel alle concurrernten wél optische beeldstabilisatie hebben. Ook vinden we het vreemd dat OnePlus ervoor kiest om een 2 megapixel-monochroomcamera op de OnePlus 9 te plaatsen. Deze ‘kleurencamera’ gebruik je bijvoorbeeld om kiekjes in zwart-wit mee te maken.

In de praktijk gebruik je deze lens waarschijnlijk één keer om uit te proberen, maar laat je ‘m al snel verstoffen. Het was daarom fijner geweest als OnePlus de monochroomcamera had weggelaten, of had vervangen met een zoomcamera zoals op het Pro-model.

Hardware is razendsnel

De OnePlus 9 is een snelheidsmonster. Het toestel wordt aangestuurd door de kersverse Snapdragon 888-chip en kan daardoor alles aan. Of je nu gaat gamen, foto’s bewerken of video’s kijken: de OnePlus 9 kijkt er niet van op of om. Apps starten direct op, van wachttijd is nooit sprake en zelfs de meest veeleisende games draaien zonder problemen.

OnePlus 9 Pro (L) en OnePlus 9 (R)

Het instapmodel van het toestel heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. De uitgebreidere variant heeft respectievelijk 12GB en 256GB aan boord. Denk vooraf goed na over je keuze, want zoals altijd kun je geen micro-sd-kaartje in de nieuwe OnePlus-telefoon stoppen.

Razendsnel opladen

Op het eerste oog lijkt de oplaadsnelheid een triviaal feitje in de specificatielijst, maar wat mij betreft blijft het een van de kartrekkers. De OnePlus 9 beschikt over Warp Charge 65T.

Hierdoor laadt het toestel met een vermogen van 65 Watt op. Zodoende zit de 4500 mAh-accu binnen ongeveer een halfuur helemaal vol. Heb je niet zo lang de tijd? Binnen 10 minuten heb je genoeg stroom om weer een dag vooruit te kunnen.

Ben je meer van het draadloos opladen? Dat gaat met een maximale snelheid van 15 Watt. Indien dit je te sloom gaat, kun je beter naar de OnePlus 9 Pro kijken. Deze kan draadloos opladen met een maximaal vermogen van 50 Watt.

Qua accuduur laat de OnePlus 9 puntjes liggen. Het toestel gaat bij gemiddeld gebruik een volle werkdag mee. Gebruik je het toestel wat intensiever – door bijvoorbeeld Netflix te kijken of veel te navigeren – dan moet hij aan het eind van de dag echt wel weer even aan de oplader.

Het lijkt er zelfs op dat de OnePlus 9 een minder lange gebruikersduur heeft dan zijn voorganger. In de review van de OnePlus 8T schrijven we bijvoorbeeld dat het toestel met gemak een volle dag meegaat, ook wanneer je een intensieve gebruiker bent.

Pluim voor OxygenOS

Over de software zijn we wel heel positief. De OnePlus 9 draait bij uitkomst op OxygenOS 11, dat gebaseerd is op Android 11. OxygenOS is wat ons betreft een van de fijnste Android-‘schillen’ omdat het zo dicht bij de basis blijft. OnePlus’ Android-versie voegt geen onnodige apps toe en focust op gebruiksvriendelijkheid.

Denk aan Paralell Apps. Dankzij deze OxygenOS-functie kun je bijvoorbeeld twee WhatsApp-accounts op één telefoon gebruiken. Ook de Zen Mode, waarmee je OnePlus 9 tijdelijk op slot gaat zodat jij je kunt focussen, werkt heel handig en fijn.

Het updatebeleid van de OnePlus 9 is degelijk. OnePlus belooft de smartphone twee versie-updates mee te geven, respectievelijk naar Android 12 (verschijnt deze zomer) en Android 13 (volgend jaar). Daarbovenop krijgt de OnePlus 9 drie jaar lang beveiligingsupdates. Deze voegen geen nieuwe functies toe, maar zijn wel noodzakelijk voor het veilig houden van je gegevens.

Conclusie OnePlus 9 review

De OnePlus 9 is een fijne en relatief betaalbare high end-smartphone. Het scherm is prachtig, de oplaadsnelheid valt in de smaak en ook de hardware is van de bovenste plank. Daarnaast scoort het toestel punten met zijn fijne software en degelijke updatebeleid.

Perfect is het toestel niet. De OnePlus 9 laat bijvoorbeeld duidelijk punten liggen qua accuduur. Ook maakt het bedrijf vreemde keuzes op cameragebied. Enerzijds krijgt OnePlus voortaan hulp van Hasselblad, maar anderzijds beschikt de 9 dan weer niet over een ingeburgerde functie als optische beeldstabilisatie.

De OnePlus 9 lijkt daarom met name een ‘tussentelefoon’ te zijn. De samenwerking met Hasselblad wordt de komende jaren uitgebreid en op den duur gaat het bedrijf zich ook bemoeien met de camera’s zelf. De OnePlus 9 legt daarmee het fundament voor toekomstige OnePlus-smartphones.

OnePlus 9 kopen

Wil je de OnePlus 9 kopen? Het toestel is vanaf 26 april verkrijgbaar voor een adviesprijs van 699 euro. De uitgebreidere variant met 12GB RAM en 256GB opslag kost 799 euro. Je kunt kiezen uit drie kleuren: blauw, roze en zwart.

Wil je geen losse OnePlus 9? De OnePlus 9 is ook met abonnement verkrijgbaar. Bij onderstaande partijen kun je het toestel vooruitbestellen.

OnePlus 9 OnePlus Belsimpel (abo) Coolblue Mobiel.nl (abo) Tele2 T-Mobile Abo = ook met abonnement verkrijgbaar