Android-tips: Geld besparen met een telefoon doe je zo

Het zijn dure tijden en daarom is Nederland massaal aan het besparen geslagen. Hierbij de beste Android-tips om geld in de knip te houden.

Android-tips om geld te besparen

Deze editie staat in het teken van geld besparen. Je zou het misschien niet zeggen, maar met een telefoon kun je een hoop geld besparen. Deze adviezen helpen je hopelijk op weg.

1. Bespaar op abonnementen

Tegenwoordig heb je voor alles een abonnement. Waarschijnlijk heb je een pakket voor muziek en misschien wel meerdere bundels voor films en series. Abonnementen lopen gauw in de papieren, helemaal wanneer je er eigenlijk te weinig (of helemaal geen) gebruik van maakt.

Zodoende kan vrijwel iedereen besparen op haar of zijn abonnementen. De eerste stap is simpel: houd een grote schoonmaak. Ga alle abonnementen langs en bedenk bij ieder pakket of je er voldoende gebruik van maakt, of dat je eigenlijk ook wel zonder kunt.

Pak bijvoorbeeld je bankafschriften erbij wanneer je niet weet op welke diensten je allemaal een abonnement hebt.

Nog een tip: noteer in je agenda wanneer een abonnement eindigt. De meeste pakketten worden automatisch verlengd, waardoor je er zo weer een paar maanden of een jaar aan vastzit. Geef jezelf daarom een geheugensteuntje om vóór de verlengingsdatum te bekijken of Apple TV Plus, Netflix of Audible echt de moeite waard is.

In dit artikel zetten we meer tips om te besparen op abonnementen op een rij

2. Gebruik een huishoudboekje

Het Nibud waarschuwt al jaren dat steeds meer mensen het overzicht op hun financiën kwijtraken. Dat is natuurlijk een hele slechte zaak, want het is ontzettend belangrijk om te weten hoe financieel gezond je bent.

Vroeger ging je hiervoor aan de slag met een huishoudboekje op papier, maar tegenwoordig gebruik je natuurlijk een app. Er staan meerdere programma’s in de Play Store om makkelijk en snel inzicht in je inkomsten en uitgaven te krijgen.

Uitstekende opties zijn Dyme en de Huishoudboekje-app van MijnGeldzaken. Beide opties zijn gratis, al moet je voor alle functies een abonnement afsluiten. Budget-apps koppelen met je bankrekening en zetten automatisch op een rij waar je geld vandaan komt en, nog veel belangrijker, naartoe gaat.

Dyme - fix your money leak Dyme B.V. 8,8 (2.766 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Energie besparen met slimme apparaten

De energieprijzen zijn tegenwoordig allesbehalve mals. Gelukkig zijn er wel manieren om te besparen, bijvoorbeeld via smart home-gadgets. Veel mensen denken dat deze slimme snufjes alleen maar stroom kosten, maar dat is absoluut niet het geval – mits je de apparaten slim instelt.

Zo kan het lucratief zijn om een ‘domme’ thermostaat om te ruilen voor een ‘slimme’ variant. Een slimme thermostaat zet de temperatuur bijvoorbeeld automatisch lager (of helemaal uit) als er niemand thuis is. Sommige thermostaten houden bovendien rekening met de weersomstandigheden en doen de verwarming bijvoorbeeld niet aan als de zon (fel) schijnt.

Hoeveel je precies bespaart hangt onder meer af van je thermostaatgebruik en hoe goed je huis geïsoleerd is, maar uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat je met een slimme thermostaat tot wel 24 procent aan gaskosten kunt besparen.

Toegegeven: het kost behoorlijk wat om je hele huis met slimme apparatuur in te richten. Wanneer je de gadgets als investering ziet (en het geld kunt missen) verdienen de apparaten zich de komende jaren waarschijnlijk terug.

Zo zet je slimme apparaten in om te besparen op je energierekening

4. Besparen op een nieuwe telefoon

Soms is goedkoop eigenlijk duurkoop. Hoewel een degelijke smartphone absoluut niet duur hoeft te zijn, zijn er wel wat zaken om op te letten als je een goedkope Android-telefoon gaat kopen.

Onze belangrijkste tip: let op het updatebeleid. Voordelige smartphones worden in de regel minder lang ondersteund dan duurdere exemplaren. Dat is een probleem als je een aantal jaar met een toestel wil doen. Een telefoon die geen (beveiligings)updates meer ontvangt voelt namelijk niet alleen verouderd aan, maar is ook onveilig.

Op dit gebied zijn er grote verschillen tussen fabrikanten. Zo heeft Samsung een goede reputatie. Zelfs goedkope telefoons van de Zuid-Koreaanse fabrikant kunnen doorgaans zo’n vier jaar lang op updates rekenen. Concurrenten, zoals Oppo en OnePlus, bieden vaak zo’n twee tot drie jaar ondersteuning. Lees je dus vooraf in hoeveel updates je toestel krijgt.

Hier moet je nog meer op letten bij het uitzoeken van een goedkope telefoon

5. Verdien geld met je mening

De meeste apps in de Google Play Store zijn gratis. Maar, sommige programma’s, films en games kosten geld.

Normaal gesproken moet je hiervoor de portemonnee trekken, maar je kunt ook betalen met je ongezouten mening. Dit werkt via het Opinion Rewards-programma van Google. Hierbij verdien je tegoed door het invullen van kleine enquêtes. Deze cadeaubonnen kun je vervolgens gebruiken om apps mee te kopen.

Opinion Rewards werkt heel simpel en aanmelden gaat zo:

Download de Opinion Rewards-app in de Play Store; Kies je account en vul het formulier in; En wacht totdat Google je een enquête aanbiedt.

Geduld is een schone zaak: je kunt geen enquêtes forceren. Je moet dus wachten totdat Google een vragenlijst voor je in de aanbieding heeft.

Meer Android-tips

