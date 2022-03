Galaxy A-smartphones met stip Samsungs best verkopende toestellen

Heb jij een Samsung Galaxy A-telefoon? Je bent niet de enige. In 2021 zorgden de toestellen voor 58 procent van Samsungs totale verkopen.

Samsung Galaxy A-verkopen gaan als een trein

Het Zuid-Koreaanse Samsung is nu al enige tijd ‘s werelds grootste smartphonefabrikant. Het bedrijf maakt tientallen verschillende telefoons, waaronder toptoestellen als de Galaxy S22 Ultra en Galaxy Z Fold 3. De grootste inkomstenbron voor Samsung komt echter in de vorm van betaalbare smartphones: de Galaxy A-serie.

Maar liefst 59 procent van de verkochte Samsung-smartphones in het vierde kwartaal van 2021 bestond uit Galaxy A-modellen. Dat blijkt uit cijfers van Samsungs Global Handset Model Sales Tracker. De midrange line-up was goed voor 56 procent van de omzet in Q1, 60 procent in Q2 en 57 procent in Q3. Het is dus wel duidelijk dat de vraag naar betaalbare Samsung-smartphones enorm is.

De Samsung Galaxy A52s

De cijfers sluiten aan op een eerder rapport van het onderzoeksbureau, waaruit blijkt dat de Samsung Galaxy A12 in 2021 wereldwijd de bestverkopende Android-telefoon was. Het toestel was vorig jaar goed voor 2 procent van de totale smartphoneverkopen. De Galaxy A12 is één van de goedkoopste Galaxy A-modellen.

Nieuwe Galaxy A-smartphones komen op 17 maart

Met de goede verkoopcijfers in het achterhoofd is het geen verassing dat Samsung binnenkort met nieuwe Galaxy A-smartphones komt. De fabrikant houdt een evenement op 17 maart, dat volledig in het teken staat van de midrange reeks. Vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd kan de digitale onthulling worden bekeken via een livestream. We verwachten onder andere de Galaxy A53 en Galaxy A33 te gaan zien.

Een deel van de nieuwe Galaxy A-smartphones is al officieel gepresenteerd, waaronder de betaalbare Samsung Galaxy A13 en Galaxy A23. We verwachten dat Samsung zich tijdens het evenement op de krachtigere helft van de Galaxy A-serie zal richten. De absolute topper van de A-serie moet de Samsung Galaxy A73 worden. De meeste toestellen uit de nieuwe serie krijgen ondersteuning voor 5G, ze draaien op Android 12 en krijgen ook nog eens jarenlang software-updates.

De nieuwe Samsung Galaxy A-smartphones zullen ongetwijfeld opnieuw goed verkopen. Ga jij het evenement live bekijken? Laat ons in de reacties onder dit artikel even weten naar welk toestel jij het meest uitkijkt.

