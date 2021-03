De Galaxy A22 5G, het meest betaalbare Samsung-toestel met ondersteuning voor 5G, verschijnt in vier verschillende kleuren. Het is nog niet duidelijk wanneer Samsung het toestel lanceert.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy wordt ook in Europa gelanceerd

Volgens GalaxyClub verschijnt de Samsung Galaxy A22 5G in vier verschillende kleuren. De bron meldt namelijk dat het toestel in de kleurenopties grijs, wit, lichtgroen en paars op de Europese markt komt. Ook voorspelt de website dat het betaalbare toestel in twee verschillende, nog niet-gespecificeerde, geheugenopties wordt uitgebracht.

Eind vorig jaar bracht de vrij onbekende Yabhishekhd in een tweet de eerste informatie over het toestel naar buiten. Het leek er toen nog op dat de smartphone enkel voor de Aziatische markt bedoeld was. Nu blijkt dat de telefoon alsnog naar Europa komt.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy A22 5G

Onder andere dankzij de eerder verschenen tweet van Yabhishekhd zijn er ook andere details van de opvolger van de Galaxy A21s bekend. Zo is het mogelijk dat het toestel voor 185 dollar op de markt komt. De Samsung Galaxy A22 is daarmee de goedkoopste in de A-lijn met ondersteuning voor 5G.

Ook het type chipset dat Samsung voor de betaalbare smartphone wil gebruiken is al bekend. Het toestel wordt waarschijnlijk voorzien van een MediaTek Dimensity 700-processor.

Met de Galaxy A22 5G wil Samsung de strijd aangaan met andere fabrikanten zoals Xiaomi, Oppo en Huawei. Daarbij is het toestel het goedkopere antwoord op de onlangs verschenen Samsung Galaxy A32 5G. Dit toestel werd onlangs gelanceerd. De Galaxy A32 5G kost 299 euro en heeft vijf cameralenzen en een forse accu van 5000 mAh.

Meer lezen over over het laatste nieuws van Samsung