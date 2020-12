Volgend jaar breidt Samsung de betaalbare Galaxy A-lijn verder uit. Bij die toestellen zal 5G ook centraal staan. Volgens een nieuw gerucht wordt de Galaxy A22 5G het meest betaalbare toestel met ondersteuning voor die nieuwe netwerktechniek.

Gerucht: Samsung Galaxy A22 5G op komst

De Galaxy A22 wordt de opvolger van de dit jaar onthulde Samsung Galaxy A21s (afbeeldingen in dit artikel). Volgens een tweet van de vrij onbekende Yabhishekhd gaan we het toestel zien in de tweede helft van volgend jaar. Ook noemt hij in de tweet dat het toestel 5G-ondersteuning krijgt en onthult hij de prijs. Die zou zo’n 185 dollar zijn en daarmee de goedkoopste in de A-lijn met ondersteuning voor de nieuwe techniek.

Met het toestel wil Samsung de strijd aangaan met andere fabrikanten zoals Xiaomi, Oppo en Huawei. Of het toestel ook in Europa op de markt komt is nog de vraag. In de tweet noemt de lekker vooralsnog alleen de Indiase en Aziatische markt.

Wat voor type chipset er gebruikt gaat worden is ook nog onbekend, maar de keuze voor Qualcomm lijkt onwaarschijnlijk. Samsung zou zelf een goedkope Exynos-variant kunnen ontwikkelen met ondersteuning voor 5G. Het lijkt echter aannemelijk dat de fabrikant kiest voor een processor van MediaTek.

‘Galaxy A32 5G verschijnt hier wel’

De Samsung A32 5G wordt hier wel verwacht, in de eerste helft van 2021 Van dat toestel verschenen er eerder al vermeende renders. Op die afbeeldingen zien we drie camera’s op de achterkant en een scherm met een waterdruppelnotch. Een fysieke vingerafdrukscanner is verwerkt in de aan/uit-knop aan de rechterkant. Ook een koptelefoon- en usb c-aansluiting zijn van de partij.

Verdere specificaties zoals de resolutie van het display, geheugen of processor zijn nog wel onbekend. Ook de prijs is nog niet genoemd, maar die laat zich raden. Het toestel wordt de opvolger van de huidige Galaxy A31. Dat toestel heeft een adviesprijs van 299 euro en is vanaf half juli 2020 beschikbaar, maar haal je inmiddels voor een stuk minder in huis.

