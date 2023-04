‘Samsung Galaxy A24 gelekt: budgetmodel krijgt oled-scherm’

Er zijn specificaties en afbeeldingen van de Samsung Galaxy A24 gelekt. Het gaat om een voordelige smartphone die, in tegenstelling tot zijn voorganger, over een fraai oled-scherm beschikt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn de specificaties van de Samsung Galaxy A24’

Recent kondigde Samsung al de Galaxy A54 en Galaxy A34 aan. Dat zijn relatief voordelige smartphones, maar het kan natuurlijk altijd goedkoper. De Duitse website WinFuture publiceerde afbeeldingen en vermoedelijke specificaties van de Samsung Galaxy A24. Dat is een echt budgetmodel voor wie geen hoge eisen stelt aan zijn toestel.

Zo krijg je een MediaTek Helio G99-processor. Daarmee kun je prima appen, mailen en surfen, maar een snelheidsmonster is het niet. Sterker nog: hij is trager dan de Snapdragon 695 in zijn voorganger, de Galaxy A23. Ook 5G ontbreekt.

Wil je graag snel surfen of gamen op je smartphone, dan zul je dus elders moeten kijken. Samsung stopt verder 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte in de Galaxy A24. Die laatste kun je uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.



Het scherm van de smartphone is met 6,5 inch een fractie kleiner dan dat van zijn voorganger. Het gaat wél om een oled-display, terwijl de Galaxy A23 het nog met een lcd-scherm moest doen. Dat is een flinke vooruitgang, want daardoor geniet je van een beter contrast en mooiere kleuren. Ook de resolutie is met 2340 bij 1080 pixels prima in orde. Het design oogt ook iets moderner, al blijven de randen nogal dik.

Samsung lijkt nauwelijks te sleutelen aan de camera’s. De belangrijkste heeft weer een resolutie van 50 megapixel, terwijl de groothoeklens wijdere 5 megapixel-plaatjes schiet. Daarnaast krijg je een tamelijk overbodige macrolens. Die is bedoeld voor close-ups, maar is door zijn lage resolutie nauwelijks bruikbaar. De batterij heeft tot slot een capaciteit van 5000 mAh, waarmee je de dag gemakkelijk doorkomt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release aanvankelijk alleen in het Midden-Oosten

Volgens WinFuture brengt Samsung de Galaxy A24 in eerste instantie alleen uit in het Midden-Oosten. Daar gaat het toestel, dat op het oudere Android 12 draait, omgerekend zo’n 200 euro kosten.

We verwachten dat de smartphone, net als zijn voorganger, op termijn ook naar Nederland komt. Waarschijnlijk betalen wij wel meer. De Galaxy A23 had hier een adviesprijs van 299 euro. Inmiddels haal je hem een stuk goedkoper in huis.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Samsung: