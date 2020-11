Heb je een Samsung Galaxy A51? Dan kun je vanaf nu de One UI 2.5-update downloaden, die onder andere de camera verbetert en een nieuwe beveiligingspatch toevoegt.

De One UI 2.5-update rolt vanaf nu uit naar de Samsung Galaxy A51 en werd eerder beschikbaar voor toestellen als de Galaxy S10, Galaxy A71, Note 10 en S10 Lite. De nieuwe versie introduceert geen grote vernieuwingen, maar veel kleine verbeteringen die de A51 weer een stukje fijner maken. Zo wordt de camera aangepakt, al benoemt Samsung niet welke verbeteringen precies worden doorgevoerd.

In de One UI 2.5-update voor de Galaxy A51 zit ook de Android-beveiligingsupdate van oktober verwerkt. Daardoor is de telefoon weer up-to-date, al heeft Google inmiddels ook de november-update uitgebracht. Die komt mogelijk op een later moment naar de Galaxy A51. Verder wordt het always on-display uitgebreid en kun je aan de slag met een handige wifi-functie. Ben je in de buurt van een wifi-netwerk van bijvoorbeeld een familielid of vriend(in), dan kun je het wachtwoord via je toestel opvragen.

De software-update voor de Samsung Galaxy A51 is ruim 900MB groot en nu te downloaden. Ook als je een branded-toestel hebt van Vodafone, kun je met de upgrade aan de slag. Je krijgt automatisch een melding als de update voor je klaarstaat, maar kan ‘m ook zelf binnenhalen. Dit doe je door de Instellingen-app te openen, naar ‘Software-update’ te gaan en daar op ‘Downloaden en installeren’ te tikken.

Over de Galaxy A51

De Samsung Galaxy A51 is de populaire opvolger van de Galaxy A50, die ook in Nederland veel is verkocht. De smartphone heeft een 6,5 inch-amoled-scherm met dunne randen en een klein gat voor de selfiecamera. Ook aanwezig is een viervoudige camera achterop, met een normale lens, groothoeklens, macrocamera en dieptesensor. De vingerafdrukscanner zit onder het display en de 4000 mAh-accu zorgt ervoor dat de telefoon lang meegaat.

Wil je meer weten? Neem dan ook een kijkje in de uitgebreide Samsung Galaxy A51 review. Houd Android Planet daarnaast in de gaten, want we komen binnenkort met een review-update. Daarin bespreken we of het toestel, dat sinds januari te koop is, nog steeds de moeite waard is. De smartphone heeft een adviesprijs van 369 euro, maar is inmiddels voor honderd euro minder verkrijgbaar.

