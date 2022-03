Samsung Galaxy A53 updates: zo lang wordt de telefoon bijgewerkt

De Samsung Galaxy A53 heeft vlotte hardware, maar kan ook rekenen op goede software-ondersteuning. Maar hoe lang wordt de telefoon precies bijgewerkt? Android Planet legt het uit.

Met de Galaxy A53 brengt Samsung een opvolger voor de succesvolle en populaire Galaxy A52 uit. De smartphone is op verschillende punten verbeterd: zo is de processor sneller, de batterij groter en het scherm helderder. Maar misschien nog wel belangrijker: de Galaxy A53 krijgt langer software-updates.

Hierdoor kunnen gebruikers jarenlang rekenen op Android-updates met nieuwe functies en beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden. Maar hoe lang wordt de Samsung Galaxy A53 precies bijgewerkt? Het bedrijf belooft dat de telefoon vier jaar lang van Android-versie-updates wordt voorzien, en gedurende vijf jaar beveiligingspatches ontvangt. Dit komt op het volgende neer:

Versie-updates: tot en met Android 16

tot en met Android 16 Beveiligingsupdates: tot maart 2027

De telefoon draait op Android 12 en krijgen sowieso upgrades naar Android 13, 14, 15 en 16. Daarmee wordt de Galaxy A53 veel langer ondersteund dan concurrerende toestellen, wat voor jou als consument alleen maar fijn is.



Je kan immers langer met je smartphone doen en loopt niet zo snel nieuwe features mis. De A53 krijgt ongeveer net zo lang updates als de veel duurdere Galaxy S22, die onlangs is uitgebracht. Ook beveiligingspatches verschijnen ook jarenlang, al weten we (nog) niet of deze maandelijks worden uitgebracht.

Over de Samsung A53

Als je de Galaxy A53 naast de A52 en A52s legt, dan zie je op het eerste gezicht weinig verschil. Aan het design is namelijk weinig veranderd. Toch heeft Samsung wel degelijk verbeteringen doorgevoerd. Zo is het scherm helderder en heeft het een hogere ververssnelheid van 120Hz. Bij de Galaxy A52 is dit ‘maar’ 90Hz. Hierdoor zien beelden er nog ietsjes vloeiender uit.

De nieuwe smartphone is ook sneller dan zijn voorganger. Dat komt door de krachtige Exynos 1280-processor, die verder wordt geholpen door 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ook verschijnt een versie met 8GB RAM en 256GB opslag. De batterij is groter (5000 mAh) en kan snel opladen, al moet je hiervoor wel de adapter los aanschaffen.

De Samsung Galaxy A53 is vanaf vrijdag 1 april te koop in Nederland voor 449 euro. Daarmee is het toestel bij verschijning even duur als de A52s. Kies je voor de 8/256GB-versie, dan ben je 509 euro kwijt. Tijdens de pre-order-periode krijg je een setje Galaxy Buds Live-oordopjes cadeau. Lees hier meer over de Samsung Galaxy A53 pre-order.

