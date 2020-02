Samsung Galaxy M31 officieel: enorme accu, vijf camera’s en Android 10

Samsung heeft de Galaxy M31 officieel gepresenteerd. Het toestel met een enorme 6000 mAh-accu en in totaal vijf camera’s verschijnt voorlopig alleen in India.

Samsung Galaxy M31 officieel: dit moet je weten

De Samsung Galaxy M31 kwamen vorige week al veel details naar buiten, die vrijwel allemaal blijken te kloppen. Zo heeft het voor een voordelige smartphone enkele interessante specificaties. De meest onderscheidende feature heeft te maken met de camera’s. De Galaxy M31 beschikt over een primaire camera met een 64 megapixel-sensor. Door pixels samen te voegen, levert deze camera daarmee 16 megapixel-foto’s van hogere kwaliteit.

De camera wordt bijgestaan door een 8 megapixel-camera met groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera voor close-ups en 5 megapixel-camera die diepte-informatie vastlegt.

Nachtmodus voor camera, enorme accu

Samsung heeft ook aandacht aan de software van de camera besteed. Naast de al bekende opties als bijvoorbeeld een slowmotion-functie of AR Emoji heeft het toestel ook een nachtmodus die foto’s in donkere situaties beter moet maken. Aan de voorkant van het toestel, verwerkt in een kleine waterdruppel-notch in het scherm, zit nog een 32 megapixel-selfiecamera.

Ook opvallend aan de Samsung Galaxy M31 is de enorme accu. De voorloper van dit toestel, de Galaxy M30 die nooit in Nederland verscheen, had al een grote 5000mAh-accu. Met deze nieuwe uitvoering doet Samsung daar nog een schepje bovenop, en stopt er een 6000 mAh-accu in. Samsung claimt dat je daarmee 26 uur onafgebroken video’s kunt kijken, zonder tussentijds op te hoeven laden. Het toestel wordt geleverd met een 15 Watt-oplader.

Specificaties Samsung Galaxy M31

64 + 8 + 5 + 5 megapixel camera, 32 megapixel-selfiecamera

Grote accu van 6000 mAh

6,4 inch-super-amoled-scherm met 2340 bij 1080 pixels

Exynos 9611-chipset, zelfde als in bijvoorbeeld Galaxy A51

6GB aan werkgeheugen

64 of 128GB aan opslaggeheugen, uitbreidbaar met micro-sd-geheugenkaartje

Usb-c aansluiting en hoofdtelefoonaansluiting

Vingerafdrukscanner op de achterkant

Android 10, aangevuld met Samsung One UI 2

Samsung Galaxy M31 in Nederland te koop?

De plastic behuizing van de Galaxy M31 wordt geleverd in twee kleuren: blauw en zwart. De smartphone zal aanvankelijk alleen in India in de verkoop gaan. Daar kost de variant met 64GB aan opslag omgerekend 192 euro. De versie met 128GB aan opslaggeheugen kost omgerekend 204 euro.

Het is momenteel onduidelijk of de Samsung Galaxy M31 ook naar Europa komt. De Galaxy M30 is hier tenslotte niet verkocht, in plaats daarvan bracht Samsung vorig jaar wel de Samsung Galaxy M20 Power uit, die een accucapaciteit van 5000 mAh heeft. Als de Galaxy M31 ooit deze kant op komt, ligt de verkoopprijs waarschijnlijk wel iets hoger vanwege zaken als invoerkosten en belastingen.

