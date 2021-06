‘Dit is de Samsung Galaxy M32: enorme accu en 48 megapixel-camera’

Verschillende Samsung Galaxy M32 specificaties zijn online verschenen. Zoals bij elke smartphone in de Galaxy M-reeks is de grote accu het speerpunt van het toestel. Die krijgt een forse capaciteit van 6000 mAh, maar er is nog meer bekend.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung Galaxy M32 specificaties verschenen’

Samsung biedt toestellen aan in meerdere series. Via de bekende lekker Ishan Agarwal en een publicatie op 91Mobiles zijn specificaties gedeeld van de aankomende Samsung Galaxy M32. Het toestel wordt de opvolger van de Galaxy M31, die officieel niet in Nederland is uitgebracht.

Het scherm wordt 6,4 inch groot en het gaat om een amoled-paneel. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en die combinatie zorgt ervoor dat alles er scherp uitziet. Over de ververssnelheid wordt niks specifieks gezegd. We gaan er dan ook vanuit dat deze 60Hz bedraagt, wat standaard is voor betaalbare smartphones.

Onder de motorkap zit een processor van fabrikant MediaTek, bijgestaan door 4GB of 6GB werkgeheugen. Daarnaast is er 64GB of 128GB interne opslag aan boord. Dat is makkelijk uit te breiden door middel van een micro-sd-geheugenkaartje. Het apparaat weegt 196 gram en meet 160,0 bij 74,0 bij 9,0 millimeter.

Vier camera’s en grote accu

De Galaxy M32 beschikt in totaal over vier camera’s. De selfiecamera schiet plaatjes van 20 megapixel. Normale foto’s maak je met de hoofdcamera van 48 megapixel. De andere camera’s gebruik je om foto’s te maken met een wijdere hoek (8 megapixel) of voor close-ups (5 megapixel).

Samsung heeft ook een accu van 6000 mAh in het toestel weten te stoppen. Hoe snel de M32 op kan laden of wat voor oplader Samsung meelevert is nog onbekend. Door die enorme accu moet de telefoon wel behoorlijk lang meegaan op een volle lading.

Samsung Galaxy M32 prijs en beschikbaarheid

Een snelle onthulling lijkt waarschijnlijk. Op de Indiase website van Samsung zijn namelijk al verschillende afbeeldingen van het toestel te zien. Een vermoedelijke prijs is ook genoemd en ligt omgerekend op een kleine 200 euro.

Een officiële lancering in Nederland is onwaarschijnlijk, Samsung voert de serie hier namelijk nog niet. Is de Galaxy M32 toch echt je favoriete toestel, dan kan het maar zo dat het toestel later toch te verkrijgen is op de Nederlandse markt via grijze import.

Op de hoogte blijven van al het nieuws omtrent de Galaxy M32 en ander nieuws van de fabrikant? Kwestie van ons volgen op Instagram en Facebook of download natuurlijk onze gratis Android Planet-app!

Meer nieuws over Samsung: