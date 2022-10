‘Samsung werkt aan Galaxy M54: dit zijn de eerste specificaties’

Een YouTube-kanaal heeft verschillende Samsung Galaxy M54-specificaties naar buiten gebracht. Het toestel beschikt onder andere over een oudere, maar wel high-end (en dus krachtige) processor.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: Samsung Galaxy M54 specificaties op een rij

Via een Vietnamees YouTube-kanaal met honderdduizenden volgers zijn de eerste Galaxy M54-specificaties bekendgemaakt. Het gaat om de opvolger van de Galaxy M53, een toestel dat ook hier te koop is. De aankomende smartphone wordt uitgerust met een amoled-scherm van 6,67 inch en een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De ververssnelheid ligt op 90Hz. In een klein gaatje in het scherm is de frontcamera verstopt.

Opvallend is de gebruikte processor. Samsung zou kiezen voor de Snapdragon 888-chip van fabrikant Qualcomm. Deze high-end processor zagen we vooral in 2020 in veel telefoons in het topsegment. Vorige modellen in de M-serie zijn nog voorzien van processoren uit het middensegment. Er is 8GB RAM aan boord en je hebt keuze uit 128GB of 256GB interne opslagruimte.

Samsung Galaxy M54-render

Op de achterzijde zou een drietal camera’s te vinden zijn, terwijl de render hierboven vier lenzen toont. De primaire camera heeft een resolutie van 64 megapixel en wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens. Close-ups maken is ook mogelijk en gaat in een maximale resolutie van 5 megapixel. Tot slot zien we een 32 megapixel-frontcamera voor selfies en videogesprekken.

Opvallend is de hoge accucapaciteit van 6000 mAh. Opladen gaat met maximaal 25 Watt via een kabel, maar draadloos opladen lijkt niet mogelijk. Over de Android-versie wordt niet gerept, maar we gaan ervan uit dat de Samsung Galaxy M54 op Android 13 draait.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs en beschikbaarheid

Als de Samsung-telefoon hier op de markt verschijnt, is het wel de vraag wat ‘ie moet gaan kosten. De Galaxy M53 werd uitgebracht voor 449 euro, maar kost inmiddels zo’n 100 euro minder. Volgens de bron verschijnt de nieuwe smartphone misschien nog eind dit jaar of anders in het begin van 2023.

In het eerste kwartaal van het aankomende jaar verwachten we ook de Galaxy S23-serie, oftewel de nieuwe vlaggenschepen. Meer lezen? Check dan de speciale toestelpagina’s van de Samsung Galaxy S23, S23 Plus en natuurlijk S23 Ultra!

Lees meer Samsung-nieuws op Android Planet: