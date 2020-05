Het design van de Samsung Galaxy Note 20 Plus is via renders gelekt. Het toestel belooft iets groter te worden dan zijn voorganger en ook de camera’s op de achterkant schijnen fors te zijn.



‘Samsung Galaxy Note 20 Plus design gelekt’

Dat blijkt uit renders (computeranimaties op basis van geruchten) die online zijn gezet door OnLeaks, een bekende naam in het smartphonecircuit. Indien de beelden kloppen blijft de voorkant van de huidige Note 10 Plus grotendeels onveranderd. Het scherm van de Note 20 Plus belooft ook de hele voorkant in te nemen met enkel aan de bovenkant een gaatje voor de selfiecamera. Aan de onderkant van het scherm is een kleine ‘kin’ (schermranden) zichtbaar.

De grootste veranderingen lijkt Samsung aan de achterkant door te voeren. Volgens de renders krijgt de Galaxy Note 20 Plus namelijk een letterlijk uitstekende cameramodule. Deze ‘bumper’ biedt plaats aan drie sensoren. De hoofdcamera wordt volgens OnLeaks bijgestaan door een speciale 3D-sensor en periscopische lens. Laatstgenoemde gebruik je voor het dichterbij halen van beelden met weinig tot geen kwaliteitsverlies.

Verder volgt de Samsung Galaxy Note 20 grotendeels het design van zijn kleinere broertje, als de renders kloppen. Dit betekent dat de S Pen-stylus naar de linkerkant van de behuizing verplaatst, naast de usb-c-oplaadpoort en microfoon met ruisonderdrukking. Ook het scherm van de Note 20 Plus belooft plat te worden, net als de reguliere Note 20. De achterkant heeft daarentegen wel een kromming bij de hoeken. Hierdoor loopt de achterkant soepel door in het scherm.

Ook interessant: Samsung Galaxy Note 20: 5 zaken die we al denken te weten





Dit verwachten we van de specificaties

Tot slot deelt OnLeaks ook enkele vermoedelijke specificaties van de Samsung Galaxy Note 20 Plus. Volgens de betrouwbare insider heeft de nieuwe phablet een 6,9 inch-scherm. Indien dit klopt wordt hij dus 0,1 inch groter dan de Note 10 Plus. Ook schijnt de accucapaciteit iets toe te nemen. Of dit ook een langere gebruikersduur oplevert is overigens nog maar de vraag, omdat het groter scherm van de Note 20 Plus meer energie verbruikt.

