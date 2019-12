De Samsung Galaxy S11-lancering is volgens een nieuw gerucht in de derde week van februari 2020. Op 18 februari zou de fabrikant een ‘Unpacked’-evenement willen organiseren. Naast de S11-serie verwachten we daar ook de tweede opvouwbare smartphone van de fabrikant.

Samsung Galaxy S11-lancering op 18 februari

We houden nog een slag om de arm, want Samsung zelf heeft nog niks laten weten. Volgens website Sammobile is 18 februari 2020 misschien wel de datum waarop de Galaxy S11-toestellen worden gepresenteerd. Daarbij gaat het om de Galaxy S11e, Samsung Galaxy S11 en S11 Plus. Op het aankomende event zou de producent ook de Samsung Galaxy Fold 2 willen tonen.

De presentatie van de Samsung Galaxy S10-lijn was in februari van dit jaar, terwijl het jaar ervoor in februari de Galaxy S9’s werden gepresenteerd. Het is dus niet meer dan logisch dat Samsung weer kiest voor die maand. Op die manier pakt het bedrijf tevens een heel eigen moment of fame. Het Mobile World Congress begint namelijk de week erna, waarbij het grote Samsung-nieuws misschien wat zou ondersneeuwen bij alle media.

Samsung presenteerde de eerste Samsung Galaxy Fold op 20 februari 2019. De opvolger zou onder andere een stuk goedkoper zijn en ook een andere vorm krijgen. Het zou daarbij gaan om een zogenaamde clamshell, oftewel een klaptelefoon. Dat is heel anders dan de eerste Fold, die je open kunt vouwen voor een groter scherm.

Alles over de Samsung Galaxy S11

We weten al behoorlijk veel over de Samsung Galaxy S11. Zo hebben we op renders al het vermoedelijke uiterlijk gezien van de drie toestellen. Die is weer iets verfijnder dan hun voorgangers. De accucapaciteit zou flink verhoogd zijn en ook zien we nog meer cameramogelijkheden.

Qua schermen zou er gekozen worden voor een maatje groter en weer voor amoled-panelen. Daardoor spatten kleuren van het scherm af en is zwart echt zwart. Eerder werd de Exynos 990-chip al gepresenteerd, wat het kloppende hart wordt van de toestellen. Tot slot verwachten we dat de toestellen worden uitgeleverd met Android 10.0 en van bepaalde modellen wordt er ook een 5G-variant op de markt gebracht.

