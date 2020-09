Vanmiddag om 16.00 vindt een Samsung-event plaats waar we een nieuw toestel gaan zien in de S20-reeks. Alles weten over die smartphone? Lees dan hier hoe je de livestream volgt.

Check de Samsung Galaxy S20 FE-livestream

Update 23-09-20 16.00: De Samsung Galaxy S20 FE is officieel gepresenteerd.

Initieel artikel 23-09-20 14.29:

Vanmiddag verwachten we de aankondiging van de Samsung Galaxy S20 FE, ook wel bekend als ‘Fan Edition’. Dit aankomende toestel valt dus in de Samsung S20-lijn en inmiddels is al veel informatie gelekt. Dat neemt niet weg dat we nog steeds wachten op de officiële onthulling en details. Om alvast in de stemming te komen, kun je onderstaande trailer kijken van het event. Meekijken kan via de website van Samsung zelf en de YouTube-stream hieronder.

De presentatie begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Kun je de presentatie niet volgen? Houd dan Android Planet in de gaten, want we zetten daarna alles voor jou op een rijtje. Lees alles op onze website, download de Android Planet-app of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Meer over de Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Nagenoeg alle specificaties van de Galaxy S20 FE liggen al op straat. De verwachte specificaties van het toestel hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Volgens geruchten komt Samsung met een 4G- en 5G-variant, waarbij de processor verschilt. Het 4G-model is voorzien van een eigen Exynos-chip. Het model met 5G zou beschikken over een Snapdragon 865-processor.

Werk- en opslaggeheugen: 6GB RAM, 128GB opslag

Scherm: 6,5 inch-super-amoled-scherm, 2400 bij 1080 pixels, 120Hz-ververssnelheid

120Hz-ververssnelheid

Camera's: 12 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens voor 3x optische zoom

en 8 megapixel-telelens voor 3x optische zoom

Selfiecamera: 32 megapixel

Accu: 4500 mAh, 15 Watt-snelladen

Stof- en waterdichtheid: IP68-certificatie

Beveiliging: vingerafdrukscanner onder het scherm, gezichtsherkenning

Software: Android 10 met One UI-schil

Release Samsung Galaxy S20 FE

Met de aankomende onthulling schaart de S20 Fan Edition zich in het rijtje van andere Galaxy S20-smartphones. De Galaxy S20, S20 Plus en het S20 Ultra-model zijn begin februari gepresenteerd. Adviesprijzen van die drie modellen zijn respectievelijk 899, 1099 en 1349 euro.

In de afgelopen maanden zijn de prijzen echter flink gedaald, waardoor je er nu een stuk minder voor betaald. Wat de Samsung S20 FE gaat kosten, is nog onduidelijk.

