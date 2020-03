Website iFixit heeft een Samsung Galaxy S20 Ultra teardown uitgevoerd en het toestel volledig uit elkaar gehaald. De conclusie: hopelijk hoef je het toestel nooit (te laten) repareren.



Samsung Galaxy S20 Ultra teardown

De Samsung Galaxy S20 Ultra is uit elkaar gehaald door de knappe koppen van de bekende website iFixit. Het gegeven cijfer voor de repareerbaarheid van dit topmodel van Samsung? Dat is slechts een drie, dus bijvoorbeeld even makkelijk de batterij vervangen is er zeker niet bij.

Smartphones bevatten steeds meer componenten die op ingenieuze wijze in de behuizing worden gestopt. Onderdelen zijn veelal verlijmd en ook de water- en stofdichtheid zorgt ervoor dat reparaties steeds lastiger zijn.

Breekbaar glas en veel lijm

Om ook maar iets te kunnen repareren bij dit toestel wordt eerst de achterkant losgehaald. De gebruikte lijm lijkt sterker bij de S20 Ultra dan bij andere toestellen van Samsung. Samen met een heatgun en verschillende andere tools lukt het wel.

Wat direct opvalt zijn de verschillende grote camerasensoren van het toestel. Een pluspuntje is dat er simpele schroefjes van Philips worden gebruikt. Zo kun je met een simpel setje schroevendraaiers aan de slag. Allerlei componenten worden vervolgens uit het toestel gehaald waaronder de periscopische camera en het moederbord.

Daarna is het tijd voor de grote accu van 5000 mAh. Ook die zit weer stevig verlijmd in het toestel en iFixit had dan ook grote moeite om deze te verwijderen.

Repareerbaarheid S20 Ultra: eindcijfer 3

Al met al is de S20 Ultra zeker geen fijn telefoon om te repareren. Veel onderdelen zijn modulair en los te vervangen, wat wel fijn is. Voor elke reparatie moet de achterkant eraf en dat is een lastige klusje.

De accu zit zo stevig verlijmd, dat ook die vervangen bijna niet lukt. Tot slot noemt de website ook dat het vervangen van het scherm kan, maar daarvoor moet wel eerst de halve telefoon uit elkaar worden gehaald en dat is een lastige klus.

