‘Samsung Galaxy S21 FE ligt op 29 oktober in de winkels’

Wanneer wordt de Samsung Galaxy S21 FE uitgebracht? Als we een nieuw gerucht mogen geloven, laat de release van de smartphone nog wel even op zich wachten.

‘Samsung Galaxy S21 FE release is eind oktober’

We wachten nu al lange tijd op de Galaxy S21 FE, het nieuwe (en meer betaalbare) toptoestel van de fabrikant. Het is echter nog steeds onduidelijk wanneer we de smartphone kunnen verwachten. De bekende telecominsider Jon Prosser van Front Page Tech meldt nu dat de release van de S21 FE op vrijdag 29 oktober plaatsvindt.

Omdat het gaat gaat om de release, zou dit betekenen dat de Samsung-telefoon op 29 oktober in de winkels ligt. De pre-order begint volgens de bronnen van Prosser op 20 oktober. Wanneer de Galaxy S21 FE dan precies wordt aangekondigd, is echter nog onduidelijk. Dit kan op 20 oktober zijn, maar ook een week of twee eerder. Bij de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3, die sinds kort in Nederland te koop zijn, koos Samsung ervoor om de toestellen twee en een halve week voor de release te onthullen.

Prosser meldt verder dat de Samsung S21 FE in twee opslagcapaciteiten verschijnt: 128 en 256GB. Daarnaast zou de telefoon in vier verschillende kleuren (zwart/grijs, wit, groen en paars) beschikbaar komen. De prijs van de smartphone is nog onbekend. De Galaxy S20 FE werd vorig jaar in oktober uitgebracht met een adviesprijs van 649 euro (4G-versie) of 749 euro (5G-versie).

Goedkopere versie van de Galaxy S21

Volgens de geruchten tot nu toe lijkt de Galaxy S21 FE veel op de reguliere Samsung S21, maar is ‘ie dus wel betaalbaarder. De Galaxy S20 FE van vorig jaar was ook een goedkopere versie van de S20, met iets minder indrukwekkende specificaties. Desondanks lijkt het erop dat de S21 FE van uitstekende hardware wordt voorzien.

Zo beschikt het toestel naar verluidt over een scherm van 6,4 inch met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor worden beelden natuurlijker en veel vloeiender weergegeven. Het display heeft zeer waarschijnlijk een amoled-paneel voor mooie kleuren en een hoge full-hd-resolutie. Bovenin het scherm zit een klein gat voor de selfiecamera, die een resolutie van 32 megapixel zou hebben.

Verder is de S21 FE mogelijk voorzien van een Snapdragon 888-processor met 6/8GB aan werkgeheugen, waardoor de prestaties goed moeten zijn. De accu is naar verluidt 4500 mAh groot en ondersteunt snelladen met 25 Watt. Tot slot verwachten we dat de Samsung-smartphone draait op Android 11, lang wordt ondersteund met software-updates en drie camera’s op de achterkant heeft.

