‘Release Samsung Galaxy S23 FE dichtbij, maar mogelijk niet in Nederland’

De release van de Samsung Galaxy S23 FE staat voor de deur. Of het toestel ook snel naar Nederland komt is echter niet zeker. Samsung zou de smartphone gefaseerd willen uitbrengen.

Release Samsung Galaxy S23 FE mogelijk vertraagd

Het was lange tijd onduidelijk of Samsung überhaupt een Galaxy S23 FE zou lanceren. Vorig jaar bracht het Zuid-Koreaanse bedrijf immers geen S22 FE uit. Inmiddels lijken de geruchten het erover eens dat het relatief betaalbare vlaggenschip wel degelijk onderweg is. Goed nieuws, want met een FE-telefoon bespaar je geld, terwijl je qua prestaties maar weinig inlevert.

De website Sammobile brengt echter verwarrend nieuws over de release van de Samsung Galaxy S23 FE. Het toestel zou deze zomer al verschijnen, maar alleen in ‘geselecteerde landen’. Welke dat zijn, is niet bekend. Vermoedelijk gaat het in ieder geval om de Verenigde Staten. Of Nederland ook bij deze eerste golf hoort, is onduidelijk.

De Samsung Galaxy S21 FE kwam begin vorig jaar uit

Als dat niet zo is, moeten we wachten tot het einde van dit jaar of zelfs het begin van 2024. Tegen die tijd staat ook de Galaxy S24-serie alweer te trappelen.

Waarom Samsung ervoor kiest om de S23 FE gefaseerd uit te brengen, weten we niet. Mogelijk heeft het te maken met een tekort aan onderdelen. Een andere reden kan zijn dat Samsung in sommige landen eerst nog wat meer ‘gewone’ (en duurdere) Galaxy S23-smartphones hoopt te slijten.

Dit weten we over de Samsung Galaxy S23 FE

De Galaxy S21 FE had een 6,4 inch-oled-scherm. Vermoedelijk is de S23 FE ongeveer net zo groot. Aan de binnenkant verwachten we een Exynos 2200-chip die vorig jaar in de Galaxy S22-lijn zat. Die is rap, maar zeker niet zo snel als de Snapdragon 8 Gen 2-processor uit de Galaxy S23-lijn.

Verder mag je rekenen op een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens en een telecamera om mee in te zoomen. Die laatste ontbreekt op een toestel als de Galaxy A54. De accucapaciteit zou 4500 mAh bedragen.

Wat de S23 FE gaat kosten, is nog niet bekend. Zijn voorganger had een adviesprijs van 749 euro. Mogelijk wordt het nieuwe model zo’n 50 tot 100 euro duurder.

