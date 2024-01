Samsung Galaxy S23 FE review: complete smartphone met premium extra’s

Samsung is terug met een Fan Edition van de Galaxy S23, maar hoe bevalt dit betaalbare toestel en is het een goede koop? Wij hebben ‘m getest en in deze review lees je onze ervaringen met de Samsung Galaxy S23 FE.

Dit is de Samsung Galaxy S23 FE review

Samsung bracht in 2020 het eerste FE-toestel uit. Met de S20 Fan Edition kleedde de fabrikant het reguliere S20-model uit tot de belangrijkste hardware en werd er bespaard op de behuizing. Dit deed Samsung ook bij de S21 FE, niet bij de S22-serie en in december 2023 wel weer met de Samsung Galaxy S23 FE.

Met een adviesprijs van 699 euro is de Galaxy S23 FE inderdaad goedkoper dan de reguliere S23 bij lancering, maar deze smartphone is inmiddels voor € 679,- verkrijgbaar. Is de S23 FE dan wel de beste koop? In deze review van de Samsung Galaxy S23 FE wegen we de voor- en nadelen voor je af.

Het reviewmodel van de Galaxy S23 FE is ter beschikking gesteld door Samsung.

Herkenbaar ontwerp

Op het eerste gezicht is meteen duidelijk dat we hier een Samsung-toestel in handen hebben. Met de Galaxy S23 FE zet de fabrikant dezelfde ontwerpstijl door als op de reguliere S23-serie en goedkopere A-modellen. De behuizing van de FE lijkt zelfs bijna identiek aan die van de Galaxy A54. Zo heeft ‘ie een grootte van 6,4 inch, is de zijkant van aluminium en de achterkant van glas.

Wij hebben het toestel mogen testen in de paarse kleur. Dat moet je ding zijn, maar vooral de zilveren ringen om de camera’s zien er fraai uit. De smartphone is ook in het zwart, gebroken wit en mintgroen verkrijgbaar, mocht paars niet helemaal bij je passen. De telefoon ligt verder goed in de hand, maar is niet zo makkelijk met één hand te bedienen zoals de kleinere S23 van 6,1 inch.

De smartphone beschikt over een usb-c-poort en luide stereospeakers. Er is geen hoofdtelefoonaansluiting aanwezig, maar dat is tegenwoordig normaal op high-end toestellen.

De vergrendel- en volumeknoppen bevinden zich aan de rechter zijkant en onder het scherm is de snelle optische vingerafdrukscanner verwerkt. De behuizing is ook IP68-stof- en waterdicht, wat goed uitkomt op een regenachtige dag.

Niet de snelste hardware, maar wel vlot

De chip waarop de Samsung Galaxy S23 FE draait, zorgt hier en daar voor wat opschudding. Velen (en wij stiekem ook) hadden graag dezelfde Snapdragon 8 Gen 2-chip als in de Galaxy S23 gezien. In plaats daarvan heeft Samsung gekozen voor een snellere versie van de Exynos 2200-chip. Deze processor zat ook in de Galaxy S22 en S22 Plus van bijna twee jaar geleden.

De Exynos-chip van Samsung is minder snel en energiezuinig als de Snapdragon, maar eerlijk gezegd merk je daar bij dagelijks gebruik niet veel van. Zo schakel je soepel tussen apps en komen haperingen weinig voor. Ook de laadtijd van apps is niet opvallend langzaam. Speel je écht zware mobiele games? Dan is de S23 FE niet de beste keus.

Ons testmodel heeft 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Vind je dat te weinig? Dan kun je ook voor een 256GB-model gaan. Daarmee kun je nog meer foto’s, video’s en apps lokaal opslaan. Je kunt natuurlijk ook Google Drive gebruiken om je documenten te back-uppen in de cloud.

Schitterend scherm

Dat de telefoon zo snel aanvoelt, heeft ‘ie te danken aan het 120Hz-scherm met een variabele ververssnelheid. Dat betekent dat hij wisselt tussen maximaal 120 beelden per seconde (tijdens het scrollen bijvoorbeeld) en minimaal 60 beelden (als je een statische pagina bekijkt). Zo bespaar je batterij, maar blijft het navigeren soepel.

Het gaat om een amoled-paneel, wat betekent dat de S23 FE heldere kleuren weergeeft en dat zwart écht zwart is. Dat merk je vooral bij het kijken van donkere films of met videogames. Het scherm heeft een maximale helderheid van 1450 nits, wat het prima af te lezen maakt in helder daglicht. De resolutie van 2340 bij 1080 pixels zorgt voor een scherp plaatje, zonder dat het scherm veel energie slurpt.

Al met al is het een display van hoge kwaliteit zoals we van Samsung gewend zijn. Het enige nadeel is dat de randen een stukje dikker zijn dan op de reguliere S23. Zeker de kin valt in eerste instantie op. Gelukkig went dit na een tijdje, maar wil je een scherm tot aan de randen? Kijk dan verder.

Nieuwste software

Samsung heeft een herkenbare Android-schil die flink afwijkt van stock-Android. De S23 FE komt uit de doos met Android 14 – de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem – en de bijhorende One UI 6-schil van Samsung. Ben je een kale versie van Android gewend, zoals je dat op de Pixels ziet? Dan is het misschien even wennen, maar One UI 6 biedt een hoop handige extra’s.

Zo is het ‘Snelle instellingen’-menu uitgebreider en open je deze sneller. Ook de klok op het vergrendelscherm kun je van plaats en stijl veranderen. Het verslepen van apps, widgets en andere bestanden gaat nu makkelijker met twee handen en de camera-app is een stukje overzichtelijker. Al met al is de Android 14-schil overzichtelijk en modern vormgegeven.

Samsung geeft de Galaxy S23 FE in Nederland nog drie grote Android-updates mee, wat betekent dat je nog Android 15, 16 en 17 zal ontvangen. Daarnaast krijg je beveiligingsupdates tot in 2028. Daarmee beschermt de fabrikant je digitaal tegen kwaadwillenden. Een mooi vooruitzicht dus.

Camera’s voor in bijna iedere situatie

Waar de S23 FE opvalt, is bij de camera’s. De drie lenzen achterop zijn stuk voor stuk goed bruikbaar en fotograferen in hoge kwaliteit. Zo schiet je met de hoofdcamera van 50 megapixel mooi belichte, scherpe en natuurlijk gekleurde foto’s. Zelfs ‘s nachts presteert de lens goed. Hoewel de donkere en onscherpe delen in foto’s wat ruis vertonen, zijn de plaatjes helder en goed bruikbaar.

Hoofdcamera

Dan zijn er nog twee extra lenzen. Als eerste de groothoeklens met een resolutie van 12 megapixel. Tijdens het fotograferen merk je duidelijk wanneer de camera overschakelt naar deze lens. Ruw beeld ziet er namelijk minder scherp en grijzig uit.

Groothoeklens

Toch weet de automatische nabewerking dit voor een groot deel goed te maken en ziet het eindplaatje er erg mooi uit. Alleen in het donker houdt de groothoeklens geen stand en zal je moeten overschakelen op de hoofdcamera.

Telelens

En dan de lens die de S23 FE van goedkopere smartphones onderscheidt: de telelens. Hiermee zoom je tot 3 keer in, zonder kwaliteit te verliezen. Hoewel de lens ‘maar’ een resolutie van 8 megapixel heeft, schiet deze scherpe foto’s op afstand (zelfs in het donker), wat voor unieke perspectieven kan zorgen.

Batterijduur is prima

Over de batterij van de Samsung Galaxy S23 FE valt weinig te klagen. Met een grootte van 4500 mAh is ‘ie een flink stuk groter dan die van de reguliere S23. Toch lijkt de minder zuinige chip ervoor te zorgen dat de batterij het niet per se langer volhoudt. In de praktijk betekent dit dat je bij gemiddeld gebruik gewoon het eind van je dag haalt. Zodra je naar bed gaat, moet je de smartphone wel aan de lader leggen.

Door de S23 FE ‘s nachts op te laden, merk je weinig van de laadsnelheid van 25 Watt. Daarmee is de telefoon in zo’n anderhalf uur opgeladen. Dat is vergeleken met veel andere fabrikanten langzaam, maar Samsung heeft er een goede reden voor. De langzamere laadsnelheid betekent volgens de fabrikant dat de batterij een langere levensduur heeft en een hogere maximale accucapaciteit behoudt.

Dat is minder handig als je snel wil opladen voordat je de deur uitgaat, maar verder valt er weinig op de batterij aan te merken. Ook draadloos opladen wordt ondersteund met een maximale snelheid van 15 Watt en je kunt andere apparaten draadloos opladen door ze op de achterkant van het toestel te leggen. Dat gaat niet snel, maar is handig in noodsituaties.

Conclusie van de Samsung Galaxy S23 FE review

De Samsung Galaxy S23 FE is op veel vlakken een degelijke smartphone. De camera’s zijn bruikbaar in veel omstandigheden, de chip is snel genoeg en de batterij gaat de hele dag mee. Daarnaast krijg je tot en met Android 17 updates, wat betekent dat je er nog jaren mee vooruit kunt. Het is met een adviesprijs van 699 euro niet de beste deal. De reguliere S23 is nu verkrijgbaar vanaf € 679,- en biedt daarvoor een veel betere chip, premium materialen en langere batterijduur in een compacte behuizing. Gelukkig daalt ook de S23 FE snel in prijs, want voor € 604,- haal je hem al in huis. Wil je een smartphone met een groot scherm, lange software-ondersteuning en maakt de snelste hardware je minder uit? Dan is de Samsung Galaxy S23 FE zeker de moeite waard.

Pluspunten Helder amoled-scherm

Helder amoled-scherm Batterij gaat hele dag mee

Batterij gaat hele dag mee Drie camera’s van hoge kwaliteit

Drie camera’s van hoge kwaliteit Vijf jaar aan beveiligingsupdates en grote updates tot Android 17 Minpunten Batterij laadt langzaam op

Batterij laadt langzaam op Niet de beste prijs-kwaliteitverhouding

Niet de beste prijs-kwaliteitverhouding Chip niet het snelst en zuinigst

Samsung Galaxy S23 FE kopen

Heb je de review gelezen en lijkt de Samsung Galaxy S23 FE je wel iets? Laat ons je dan helpen met het zoeken naar de beste deal. Aanbieders in Nederland verkopen de S23 FE namelijk vaak onder de adviesprijs van 699 euro. Bekijk de Android Planet-prijsvergelijker voor de beste aanbieding.

