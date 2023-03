Samsung Galaxy Watch 4 en 5 krijgen deze handige SmartThings-update

Bezitters van een Samsung Galaxy Watch 4 of 5 kunnen een interessante SmartThings-app-update installeren. Daarmee bedien je je slimme huis nog gemakkelijker vanaf je pols. Dit moet je weten.

Samsung rolt een handige SmartThings-app-update uit voor de Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro. Vanaf nu hoef je de app niet meer te openen om toegang te krijgen tot slimme apparaten en toepassingen in je huis. Je kunt op elk moment vanaf de wijzerplaat naar rechts vegen om SmartThings te activeren.

De update voegt ook een aantal toffe functies toe aan je horloge. Zo kun je livestreams bekijken van Ring- en Google Nest-camera’s die in je huis of bij de ingang hangen. Bovendien is het mogelijk om rechtstreeks te communiceren met bezoekers die voor de deur staan via de microfoon en speaker van de smartwatches.

Ook kun je na het installeren van de SmartThings-update diverse slimme apparaten besturen met je Samsung Galaxy Watch. Je past bijvoorbeeld de ventilatorsnelheid van je luchtreiniger aan, opent of sluit de jaloezieën en stelt de temperatuur van je thermostaat in. Daarnaast gebruik je je horloge als afstandsbediening voor geselecteerde smart televisies van Samsung.

De update rolt gefaseerd uit. Je kunt in de Play Store kijken of je de SmartThings-app al kunt bijwerken naar de meest recente versie (v1.1.08).

De Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro zijn de meest recente smartwatches van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Vooral de duurdere variant heeft een betere accuduur dan voorheen, zoals je kunt lezen in onze review van de Galaxy Watch 5 (Pro). Toch zijn de vernieuwingen ten opzichte van de Galaxy Watch 4 verder beperkt. Bovendien haal je dat oudere horloge nu een stuk voordeliger in huis.

