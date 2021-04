Een nieuw gerucht, afkomstig van Safety Korea, suggereert dat de Galaxy Z Flip 2 een met zijn voorganger vergelijkbare accu krijgt. De telefoon krijgt dus een minder indrukwekkende batterijduur dan gehoopt.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung Galaxy Z Flip 2 krijgt accu van slechts 3.300 mAh’

Samsung lanceert naar verwachting in de tweede helft van 2021 ten minste twee nieuwe opvouwbare telefoons. Eén daarvan is de opvolger van de Galaxy Z Flip. Met dank aan de instanties Safety Korea en DEKRA Certification zijn er afbeeldingen van het dual-batterijsysteem van het toestel opgedoken.

De afbeeldingen tonen twee batterijmodellen: SM-F711 en SM-F712. Eerstgenoemde heeft een capaciteit van 2.300 mAh. De andere accu heeft slechts een capaciteit van 903 mAh. Dit brengt het totaal op een batterijcapaciteit van ongeveer 3.300 mAh. Dit valt tegen en is lang niet zo goed als andere Android-telefoons.

Ter vergelijking: middenklassers, zoals de Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72, hebben een grotere batterijcapaciteit. Zo is de Galaxy A52 voorzien van een 4.500 mAh accu en heeft de A72 zelfs 5.000 mAh onder de motorkap.

Het is zeer waarschijnlijk dat Samsung de Galaxy Z Flip 2 samen met de nieuwe Galaxy Z Fold zal onthullen tijdens een Unpacked-evenement ergens in het derde kwartaal van 2021. Beide opvouwbare telefoons worden direct uit de doos geleverd met Android 11. Daarnaast verwachten we de nieuwste Snapdragon 888- chipset van Qualcomm onder de motorkap. De rest van de specificaties blijven op dit moment – helaas – een mysterie.

De toekomst van opvouwbare smartphones

Steeds meer fabrikanten zetten de stap naar opvouwbare smartphones. Samsung startte de trend in 2019, met de introductie van de Samsung Galaxy Fold. Rond die tijd kwam Huawei met de Huawei Mate X en bracht Motorola de opvouwbare Motorola Razr uit. Ondertussen hebben al deze modellen alweer een opvolger gekregen.

Wil je op de hoogte blijven van alle laatste geruchten uit de Android-wereld? Houd dan onze website in de gaten, download de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Lees hier het laatste Samsung-nieuws: