‘Samsung Galaxy Z Fold 9 kopieert deze functie van iPhone Duo’

De Samsung Galaxy Z Fold 9 krijgt volgens geruchten, net als de iPhone Duo van Apple, een camera onder het scherm. Oudere Folds hadden dat ook al, maar Samsung nam er enkele jaren geleden afscheid van.

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‘Samsung Galaxy Z Fold 9 krijgt camera onder scherm’

De iPhone Duo houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Enerzijds omdat het vouwbare toestel erg populair is, anderzijds omdat er problemen zijn met het scherm. Daar ontstaan bij sommige mensen al op de eerste dag barsten in.

Toch wil Samsung volgens insider Kro één van de opvallendste functies van de Duo kopiëren voor de Galaxy Z Fold 9: de camera onder het scherm. Omdat die bij de Duo achter de pixels is geplaatst, zie je hem nauwelijks zitten. De huidige Galaxy Z Fold 8 heeft, zoals je hieronder kunt zien, een gaatje in het display voor deze selfiecamera. Dat zorgt voor een onderbreking van het beeld.

Deze camera verdwijnt mogelijk onder het scherm

Samsung verborg de camera overigens eerder ook al onder het scherm. Onder meer de Galaxy Z Fold 6 had deze functie. Daar stapte het bedrijf bij de Fold 7 juist van af, vermoedelijk omdat de kwaliteit van deze camera te wensen over liet. Omdat er pixels voor zitten, vangt de lens minder licht op. Dat zorgt voor wazigere zelfportretten. Het is niet duidelijk of Samsung dit probleem inmiddels heeft opgelost.

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Galaxy Z Fold 9 wordt mogelijk nog dunner

We verwachten dat Samsung de Galaxy Z Fold 9 volgend jaar zomer presenteert. Mogelijk wordt het toestel slechts 3,9 millimeter dun en 7,9 millimeter als je hem dichtvouwt. Uiteraard krijgt de foldable ook een nieuwe processor en wellicht een grotere batterij. Verder hopen we dat Samsung dit keer een telelens in de smartphone weet te persen. De Fold 8 heeft alleen een hoofdcamera en een groothoeklens.

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